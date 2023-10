Expectativa en Panamá por juicio por blanqueo en compra de medios que implica a Martinelli

La expectativa crece en Panamá ante el inicio, previsto para este martes, del juicio por blanqueo de capitales a 21 personas, entre ellas el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), para la compra con presuntos fondos públicos de una editorial de medios por casi 44 millones de dólares.



La audiencia de juicio por el caso "New Business" debió instalarse el pasado 17 de abril, pero ante la presentación de recursos de la defensa fue aplazada para el 23 de mayo, la fecha alterna establecida por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales en el auto de llamamiento a juicio del 9 de diciembre de 2022.



Hay expectación respeto a la instalación de la audiencia, que puede postergarse nuevamente "en atención a múltiples circunstancias" que, en todo caso, "deberán ser analizadas por la juez" de la causa, Baloísa Marquinez, para actuar en consecuencia, dijo a EFE el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

Una de esas circunstancias podría ser que la defensa de Martinelli presente una incapacidad médica dado que el expresidente ha informado que se encuentra, otra vez, afectado por una operación de la columna.

De darse esa situación, la juez "tendría que llamar al Instituto de Medicina Legal para que de un informe", dijo por su parte a EFE el experto constitucionalista Ernesto Cedeño.



La juez "podría determinar que le permitieran al señor Martinelli usar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para que, si está incapacitado, cosa que no me consta, pueda acceder a la audiencia" de juicio, añadió.



Por el problema de la columna Martinelli, de 71 años, no se presentó en enero de 2022 a la audiencia preliminar de este caso de la compra supuestamente irregular de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa).



Una incapacidad médica presentada por la misma dolencia en junio de 2021 retrasó el inicio de la repetición de un juicio en su contra por la interceptación ilegal a las comunicaciones de más de 150 personas durante su Gobierno, en el que fue absuelto.



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) recalcó que la investigación del caso "New Business" comenzó en marzo de 2017 por la "compra con fondos provenientes del Estado de las acciones" de Epasa.



Se "recolectó entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010 la suma de 43.912.828,94 dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Service Ltd en un banco offshore", aseguró.



"Mediante esta investigación el Estado ha recuperado el 40 % de las acciones que están en manos del Tesoro Nacional", sostuvo la Fiscalía, que acusa a 21 personas de blanqueo de capitales.



Martinelli, que alega ser víctima de una persecución política y pretende postularse a la presidencia de Panamá en las elecciones de 2024, también está imputado por blanqueo en el caso Odebrecht, cuyo juicio está previsto que comience en agosto próximo con 36 acusados, entre ellos otro expresidente, Juan Carlos Varela (2014-2019).



Dos hijos de Martinelli pagaron cárcel por el caso Odebrecht en Estados Unidos, donde se declararon culpables de blanquear 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la compañía brasileña "por órdenes del padre", como alegó la defensa.



Martinelli además es investigado en España por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y por otro caso por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.