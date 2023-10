La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, pidió este lunes al Parlamento extender un decreto que exonera del pago de una multa administrativa, por más de 200 dólares, a los migrantes en situación de movilidad que ingresan de forma irregular al país.



Shackelford solicitó la extensión de la amnistía migratoria a 10 días de vencer la ampliación que aprobó el Parlamento hondureño en noviembre pasado.



"A 10 días del vencimiento de la amnistía @ONUHonduras y #RedHumanitariaHN solicitan al @Congreso_HND su extensión hasta la reforma de la Ley de Migración!", indicó la diplomática en un mensaje de Twitter.



Destacó que la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados, así como su "trato digno" en Honduras, es "es reconocido a nivel regional: ¡sigamos por esa vía!".



El decreto legislativo fue aprobado en agosto de 2022 y a finales de noviembre el Parlamentó aprobó una ampliación hasta el 1 de junio de 2023.



El director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Allan Alvarenga, dijo a periodistas que espera que el Parlamento apruebe esta semana una nueva ampliación al decreto de amnistía, por seis meses.



"Esperamos que existan los consensos necesarios, hacemos un llamado a todas las bancadas (del Parlamento) para que continúen con este proceso de amnistía para poder seguir dando ese mensaje claro a toda la región centroamericana sobre que la migración no es un delito, sino un derecho social y humano", subrayó.



Alvarenga indicó que la migración es un "fenómeno multicausal" y que el Estado de Honduras está "obligado a brindarles las condiciones y toda la protección" a los migrantes.



Honduras ha dejado de captar más de 700 millones de lempiras (28,5 millones de dólares) por la amnistía migratoria, señaló el funcionario, quien afirmó que el Gobierno ha implementado una "política humanista, de protección, de empatía y trato digno a los migrantes".



Destacó que la ampliación de la amnistía migratoria debe ser aprobada antes del 31 de mayo, de lo contrario, el Instituto Nacional de Migración comenzará a aplicar nuevamente la sanción administrativa a migrantes por ingresar por puntos no autorizados.



Según cifras del INM, en lo que va de este año alrededor de 98.000 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, algunos de ellos con la idea de llegar a Estados Unidos.



Honduras lo hacen de manera irregular, por "puntos ciegos" a través de traficantes de personas, conocidos como "coyotes", quienes no siempre los llevan hasta la frontera con Guatemala.