Evo Morales plantea "mejorar" la Constitución que aprobó cuando fue presidente de Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) planteó este lunes "mejorar" la Constitución del país, de cara al bicentenario de la independencia de Bolivia en 2025 y con la finalidad de "blindar" los logros del Estado Plurinacional.



"Una de las agendas en este futuro inmediato será mejorar nuestra CPE (Constitución Política del Estado) para blindar y fortalecer los grandes logros del Estado Plurinacional en lo político, económico y social", escribió Morales en Twitter.



Morales, que no detalló los ajustes ni el camino para lograr esa mejora, afirmó que "existen muchas propuestas" de los "sectores sociales, profesionales, intelectuales y nuevos liderazgos generacionales".



"Actuamos siempre guiados por el sentimiento y pensamiento puestos en la Patria y nuestro pueblo", remarcó.



El 7 de febrero de 2009, Morales promulgó la nueva Constitución boliviana en un acto multitudinario en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, con lo que la nominación de Bolivia pasó de República a Estado Plurinacional.



Esto último ha sido uno de los aspectos más resistidos por los sectores opositores que reivindican a Bolivia como una república.



Morales siempre ha defendido que con la nueva ley fundamental "refundó" el país.



Entre los cambios que introdujo en la Constitución de 2009 estuvo el de Estado "laico" o no confesional, pues anteriormente la religión católica era la oficial en el país.



En la carta magna también se asume a Bolivia como pluricultural ya que reconoce a los 36 pueblos indígenas y originarios que habitan en el país y declara oficiales los idiomas de cada etnia junto al español.



También se incorporó la segunda vuelta en la elección del primer mandatario del país y se modificó la reelección presidencial, que antes de 2009 podía ser solamente después de una gestión de Gobierno, a una vez de forma consecutiva.



Esto último fue uno de los aspectos más polémicos cuando Morales fue presidente, pues en 2014 aseveró que esa era su primera reelección ya que su primer periodo (2006-2009) no contaba por la "refundación" del país.



Morales impulsó en 2016 un referéndum para conseguir la modificación de un artículo constitucional que limitaba la reelección y en el que se impuso el "no" a ese cambio.



Para las elecciones anuladas de 2019, Morales consiguió su habilitación argumentando el "derecho humano" de ser candidato y tras ser declarado ganador de esos comicios renunció a la Presidencia denunciando un "golpe de Estado" en su contra entre acusaciones de la oposición de un fraude electoral.



En sus más de 14 años de vigencia, la Constitución boliviana no ha sufrido modificaciones parciales.



Recientemente, un grupo de juristas independientes impulsó una campaña de recolección firmas para la realización de un referéndum para una reforma constitucional para la transformación de la Justicia, pero la iniciativa no alcanzó el número necesario de rúbricas.