López Obrador pide a hispanos no votar por Ron DeSantis para presidente de EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves a la comunidad hispana no votar por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien ayer lanzó su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos, al considerar que contempla políticas que “no respetan” a los migrantes.



“Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto”, dijo el gobernante mexicano durante su rueda de prensa matutina.



El mandatario pidió que no se vote “por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto”, apuntó López Obrador.



Asimismo, criticó la actitud de DeSantis al aseverar que los republicanos en Estados Unidos “son muy hipócritas” ya que seguramente tienen trabajando a migrantes con ellos.



También condenó la propuesta del político estadounidense sobre cerrar la frontera entre ambos países para evitar que pasen drogas hacia EE.UU.



“(DeSantis) sacó también lo mismo, lo del fentanilo, pensando que con eso va a obtener votos. Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida y tenemos que estar informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos”, zanjó.



El miércoles, DeSantis anunció de forma oficial su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 en EE.UU. y prometió liderar al país rumbo a un "gran regreso", en caso de llegar a la Casa Blanca.



En una charla en Twitter, acompañado de Elon Musk, propietario de la red social, el republicano dijo que combatirá la epidemia de fentanilo y a los carteles de droga al cerrar la frontera sur con México.



Además, destacó que no era posible que continuara el paso de migrantes ilegales a Estados Unidos.