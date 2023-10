El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) pidió este martes al Parlamento ampliar nuevamente la amnistía sobre el pago de una multa administrativa a los migrantes en situación de movilidad para prevenir "una crisis" que puede desencadenar violaciones de derechos humanos.



La petición fue hecha por la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Liliana Reyes, quien indicó en un comunicado que el decreto legislativo que exonera del pago de la multa, por más de 200 dólares, a los migrantes vence este miércoles.



De no aprobarse una nueva ampliación, la medida afectará a un promedio de 21.500 migrantes que transitan al mes por el país centroamericano, añadió.



"El mayor peligro se concentra en los municipios de Danlí y Trojes, en el oriental departamento de El Paraíso, por donde ingresaron el 74 % de las personas migrantes que transitaron por Honduras", subrayó Reyes.



El decreto legislativo fue aprobado en agosto de 2022 y a finales de noviembre el Parlamentó aprobó una ampliación hasta el 31 de mayo de 2023.



Según el Conadeh, las violaciones de los derechos humanos ocurrirían porque los migrantes al no contar con los recursos para pagar la sanción administrativa, que ronda los 236 dólares, tendrán que permanecer en el país, muchos de ellos "obligados a tomar rutas peligrosas que pueden poner en riesgo su vida e integridad personal".



La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, dijo que, si las autoridades hondureñas no toman "medidas urgentes" encaminadas a apoyar a migrantes que transitan por el país, la situación migratoria en Honduras podría "agravarse".



Las personas migrantes, incluidas las solicitantes de protección internacional, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló Izaguirre, "deben estar exentas de sanciones por cuenta de su entrada, presencia o situación migratoria”.



De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), citadas por el Conadeh, entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de mayo de 2023 al menos 294.854 migrantes han ingresado a Honduras de manera irregular, algunos de ellos con la idea de llegar a Estados Unidos.



Muchos de los migrantes que transitan por Honduras lo hacen por "puntos ciegos" a través de traficantes de personas, conocidos como "coyotes", quienes no siempre los llevan hasta la frontera con Guatemala.