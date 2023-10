10:36 AM

Los ministros de Exteriores de la OTAN debatieron este jueves posibles garantías de seguridad para Ucrania que eviten en el futuro conflictos como la actual invasión rusa del país, y también instaron a concluir el proceso de adhesión de Suecia a la organización transatlántica, pendiente de la ratificación de Turquía y Hungría.



"Nuestro foco hoy estuvo en cómo podemos acercar a Ucrania a la OTAN, adonde pertenece", declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa posterior a una reunión de ministros de Exteriores aliados celebrada en Oslo.



El político destacó que los aliados ya están proporcionando a Ucrania “ayuda sin precedentes” y se mostró seguro de que las fuerzas ucranianas “tienen ahora las capacidades necesarias para liberar más territorios ocupados”, pero aseguró que “tenemos que hacer más”.





Por ello, de cara a la cumbre aliada de Vilna en julio están trabajando en un “paquete de ayuda plurianual” con “una financiación sólida", lo cual garantizará “la disuasión y defensa de Ucrania a largo plazo”, ayudará a reconstruir su sector de seguridad y defensa y apoyará la transición de doctrinas, equipos y formación propios de la era soviética a otros de “plena interoperatividad con la OTAN”.



"En Moscú piensan que las democracias son perezosas, que no estamos dispuestos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta. Y vamos a demostrar lo contrario", apostilló.



Los aliados, igualmente, abordaron la conversión de la actual Comisión OTAN-Ucrania en un Consejo OTAN-Ucrania, un “paso significativo” según Stoltenberg, al suponer un foro consultivo conjunto en el que la Alianza y Kiev se sentarían “como iguales” para “debatir cuestiones clave para nuestra seguridad”.



Precisamente la OTAN enmarcaba su relación con Moscú, antes de que lanzara su invasión a gran escala contra Ucrania, en un Consejo OTAN-Rusia.





Por otra parte, los ministros hablaron hoy de las aspiraciones de adhesión de Ucrania a la Alianza, y Stoltenberg recalcó que “todos los aliados están de acuerdo en que la puerta de la OTAN sigue abierta” y que Rusia “no tiene derecho de veto” sobre ello.



“Todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN”, posición que los líderes aliados adoptaron en su cumbre de Bucarest en 2008.



No obstante, el político dejó claro que “todos estamos de acuerdo en que lo más importante ahora es garantizar que Ucrania prevalezca como Estado soberano e independiente”.



“No sabemos cuándo acabará la guerra. Pero debemos asegurarnos de que, cuando lo haga, dispondremos de acuerdos creíbles que garanticen la seguridad de Ucrania en el futuro” y que “rompan el ciclo de agresiones de Rusia”, apuntó Stoltenberg.



Reconoció que aún se debe decidir qué tipos de mecanismos de seguridad se acuerdan con Kiev.



"Pero la idea de evitar que la historia se repita impidiendo que el presidente Putin siga socavando la seguridad europea, ese es el objetivo, y luego discutimos los medios para lograrlo", dijo.



El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, manifestó que en el encuentro "ha quedado claro un avance que tiene que salir de la cumbre de Vilnius con respecto a lo que se le propuso en el año 2008" a Ucrania en Bucarest.



"El mundo ha cambiado. Ucrania y la relación con la OTAN ha cambiado también y la posición de Rusia con respecto a Ucrania es la de una guerra de agresión. Por lo tanto, el mensaje que salga de Vilnius tiene que ser distinto y tiene que ser un paso más adelante de lo que se trasladó en Bucarest", comentó.



Sobre las posibles garantías de seguridad para Kiev, admitió que en el encuentro "ha habido varias ideas encima de la mesa, pero ninguna ha recibido un apoyo ni hemos salido con una conclusión al respecto".



"Es algo sobre lo que se va a seguir reflexionando", comentó.



Su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis, instó a que la organización transatlántica encuentre "una respuesta muy específica, muy concreta, sobre cómo Ucrania se va a acercar a la OTAN y un día convertirse en miembro de la Alianza".



"Hay un entendimiento de que la guerra tiene que terminar para que Ucrania se convierta en miembro de pleno derecho, pero si no lo hablamos ahora, no es justo para un país que ha estado esperando en la antecámara mucho tiempo", expuso.



El titular estonio, Margus Tsahkna, afirmó que la Alianza es una garantía de seguridad "clara y sólida" para Ucrania tras la guerra.



Gran parte de los ministros confió en que Suecia se haya convertido en miembro pleno de la OTAN cuando se celebre la cumbre aliada en Vilna.



Además, Stoltenberg anunció que viajará a Turquía "en el futuro próximo" para tratar la adhesión del país nórdico, y celebró que hoy haya entrado en vigor la nueva legislación antiterrorista sueca.