El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la noche del jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a intervenir las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) para que pasen a poder del Estado.



El mandatario dio este anuncio en el marco del discurso por su cuarto año de gobierno, en el que informó también que iniciará una "guerra frontal" contra la corrupción.



Aseguró que el fiscal general, Rodolfo Delgado, "se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani".



Bukele acusó a Cristiani de ser corrupto y "uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país" y que buscarían que devuelva "lo robado".



De acuerdo con Bukele, la Fiscalía intervendría dos inmuebles y una droguería propiedad del exmandatario.



Cristiani, cuyo paradero se desconoce, gobernó El Salvador con la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en la última etapa de la guerra civil (1980-1992) y firmó los acuerdos de paz con la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).



En marzo de 2022, una corte de paz de El Salvador ordenó la detención del expresidente Cristiani por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989 en el marco de la guerra civil (1980-1992).



El juez Tercero de Paz de San Salvador decretó esta medida a raíz de la ausencia de Cristiani en la audiencia inicial del proceso, en la que el exjefe de Estado no nombró representación legal.



"No me queda más que decretar la detención", sostuvo el juzgador al dar a conocer el fallo, en el que también ordenó que el proceso contra Cristiani pasara a instrucción.