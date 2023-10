ESA insta a Europa a ponerse las pilas en la carrera espacial

Europa necesita invertir más en astronáutica para no seguir rezagada tras Estados Unidos, China y Rusia en la carrera espacial, y "actuar ahora" para "crear su propio acceso independiente al espacio", advirtió este viernes la Agencia Espacial Europea (ESA) en una conferencia celebrada en Viena.



El foro, preparatorio de la Cumbre Espacial convocada para los días 6 y 7 de noviembre en Sevilla (España), reunió a astronautas, científicos y arquitectos de diferentes países europeos favorables a impulsar un "ambicioso" plan para que el Viejo Continente logre aterrizar en la Luna de aquí a diez años.



Josef Aschbacher, presidente de la ESA, y Carmen Possning, joven astronauta seleccionada para la reserva de la ESA, explicaron que una de las claves para que el peso de Europa en el espacio crezca es el apoyo a los jóvenes astronautas: "Estoy preparada para volar y espero que vosotros también", declaró Possning.



"Lo que se necesita realmente es saber cuánto cuesta lo que queremos hacer y qué opciones tenemos para llevarlo a cabo" afirmó Aschbacher, e instó a todos a "trabajar en las capacidades de los jóvenes astronautas" para crecer en la carrera espacial.



También sostuvo que "Europa no puede permitirse salir perdiendo" y recordó que "ya son tres los países que han enviado astronautas al espacio: Estados Unidos, Rusia y China, e India se les unirá en breve".



"Europa debería establecer una presencia independiente en la órbita terrestre, la órbita lunar, la Luna y más allá", declaró.



Aschbacher confirmó la importancia de que España logre lanzar su primer cohete espacial, como tiene previsto hacer este mismo año, y resaltó las "inmensas oportunidades" que ofrece el espacio.



"Europa ya es líder en observación de la Tierra, vigilancia del clima, navegación y cienciaespacial. Además, la exploración del espacio por humanos y robots en la mayoría de las naciones con capacidad espacial se ha acelerado recientemente", dijo.



En la conferencia, titulada "Ready for the moon" (Listos para la Luna), un grupo de expertos presentó una serie de recomendaciones para impulsar la exploración espacial y que Europa se consolide como otro líder en esta carrera mediante el lanzamiento de un cohete tripulado a la Luna.



Otros objetivos son el establecimiento de una presencia europea independiente en la órbita terrestre, la órbita lunar, la Luna y más allá, según este grupo asesor de la ESA y denominado "Revolution Space: Europe's Mission for Space Exploration".



La ESA afirmó que trabaja ahora para hacer realidad "esta ambiciosa visión" y que presentará sus planes al Consejo en la Cumbre Espacial en Sevilla que tendrá lugar en noviembre, durante la presidencia española de la Unión Europea (UE).