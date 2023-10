10:52 AM

Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, oficializó este domingo su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2024, mientras espera sentencia por cargos de blanqueo por la compra irregular de una editorial de medios y el inicio del juicio por el caso Odebrecht.



Martinelli, de 71 años, fue proclamado candidato presidencial de su nuevo partido Realizando Metas (RM), fundado en el 2021, tras vencer en unas primarias en las que obtuvo más del 96 % de los votos, según datos del Tribunal Electoral (TE) de Panamá.



"Ahora que ya soy candidato, oficialmente, lucharé con todas mis fuerzas para lograr un futuro próspero para mi país, sin egoísmos, ni revanchismo. No voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño", afirmó Martinelli tras recibir la acreditación que hacía oficial su candidatura para las presidenciales de 2024.



Su discurso, sin embargo, lo comenzó acordándose de todos aquellos adversarios políticos cuya "kilométrica meta es que no compita en el 2024" a través de diferentes juicios que buscan inhabilitarlo.



"No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar el voto de la mayoría en Panamá, le tienen terror a la voluntad popular. Soy quien lidera todas las encuestas de opinión popular, sin embargo, desde las oficinas refrigeradas (...) se planifica y ejecuta un juicio netamente político", dijo.



Así, el candidato aseguró que "desde hace más de 10 años" ha sido víctima de la utilización del "Poder Judicial para acabar" con su carrera política, "blanco de esta práctica" desde que dejó "de ser presidente de la República".



"Una vez gane la elección de 2024, los panameños retornarán al éxito del pasado, de un Panamá grande y próspero y no como ahora, con una economía en el piso, solo porque un pequeño grupo político es quien quiere aprovecharse de las riquezas de la nación", sentenció.



A las primarias de hoy estaban llamados 234.700 miembros de RM en 655 mesas en 513 centros de votación, y contó con una participación de menos del 25 % de los convocados, detalló el Tribunal Electoral, rector de un proceso que costó 1,3 millones de dólares.



Martinelli acudió a votar durante la mañana ante una gran expectación mediática en un centro en Ciudad de Panamá. El candidato llegó sin aparentes problemas físicos, caminando hasta la mesa electoral sin ningún apoyo a pesar de que evitó presentarse durante las últimas semanas a un juicio alegando una reciente operación. En el acto del partido incluso hizo un amago de baile.

ELECCIONES GENERALES 2024

Las pocas encuestas que se han difundido en los últimos meses para las elecciones generales de mayo de 2024 dan a Martinelli el favor del electorado, algo que el político y magnate con intereses económicos en casi todos los sectores del país centroamericano destaca en sus intervenciones.



El exgobernante fundó su nuevo partido RM en 2021, tras perder el control de Cambio Democrático (CD), la organización que creó en 1998 y con el que llegó al poder en 2009.





El CD se le fue de las manos mientras estuvo preso un año en Estados Unidos, que lo detuvo en 2017 con fines de extradición, algo que finalmente hizo en 2018 para que enfrentara en Panamá un juicio por la supuesta interceptación ilegal de las telecomunicaciones a 150 personas, entre ellas opositores, periodistas y empresarios, cuando era presidente.



Esa causa, conocida como "pinchazos" y de la que salió ileso en dos juicios, forma parte de la "persecución política" que Martinelli dice hay en su contra, lo mismo que los casos Odebrecht y "New Business" en los que está acusado de blanqueo de capitales.



Martinelli es una de las 13 personas, entre empresarios, políticos y particulares, para los que las Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió la pena máxima de entre 16 y 18 años por el caso New Business, la compra en el 2010 con supuestos fondos públicos de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa).



El juicio por este caso culminó el pasado 2 de junio y la jueza Baloísa Marquínez se acogió al término de 30 días para emitir la sentencia.



Martinelli también es uno de los 36 acusados de blanqueo en el caso Odebrecht, cuyo juicio está programado para agosto próximo.



Dos hijos del expresidente pagaron cárcel por el caso Odebrecht en EE.UU., donde se declararon culpables de blanquear 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la compañía brasileña "por órdenes del padre", como alegó la defensa.



Martinelli además es investigado en España por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y por otro caso por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.