Otro gran jurado del caso de los documentos clasificados de Trump está activo en Miami

Un gran jurado conformado como parte de la investigación federal sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) está reunido desde hace semanas en Miami y ya ha escuchado a varios testigos, según informó este miércoles el canal CNN.



Hasta ahora no se había informado de la existencia de este segundo jurado en el caso de los cientos de documentos clasificados incautados en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en la costa este de Florida, pero sí se sabía del que está funcionando en Washington.



Según CNN, este miércoles el gran jurado de Miami escuchará el testimonio de una persona relacionada con el caso y se espera que por lo menos comparezca otro testigo más antes de concluir la tarea asignada.



Fuentes cercanas a Trump indicaron al canal que desconocen la razón que llevó al fiscal especial Jack Smith, al frente de la investigación sobre el manejo de los documentos clasificados, a poner en marcha un segundo gran jurado.



La misión de estos jurados es recabar pruebas y testimonios que ayuden en la investigación del caso que, según han señalado diversas fuentes en los últimos días, puede dar lugar pronto a una nueva acusación para Trump, quien está en campaña para ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024.



Los abogados de Trump se reunieron el lunes en el Departamento de Justicia con funcionarios, incluido Smith, para plantear sus inquietudes sobre la conducta de la fiscalía y tratar de argumentar en contra de una posible acusación, de acuerdo con diversos medios.



La investigación se centra no solo en la posesión de documentos clasificados, incluso algunos etiquetados como "alto secreto", sino también en la negativa de Trump a devolverlos, lo que puede dar lugar a un cargo de obstrucción de la justicia.



Esta martes Mark Meadows, el que fuera el último jefe de Gabinete de Trump, testificó ante un gran jurado en el marco de la investigación abierta por el Departamento de Justicia sobre el papel del exmandatario en el asalto al Capitolio del 6 de enro de 2021.



Según el diario The New York Times, que citó a dos personas informadas sobre este asunto, Meadows es una figura clave en las dos líneas de investigación que mantiene el fiscal especial Smith.



Una de ellas se centra en los esfuerzos de Trump por mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, y que culminaron con el ataque al Capitolio.



La otra está más enfocada en el manejo por parte de Trump de cientos de documentos clasificados después de que abandonara la Casa Blanca y que posteriormente fueron hallados por el FBI en su mansión de Mar-a-Lago (Florida).



El periódico indicó que no está claro si Meadows, que fue jefe de gabinete durante el último año de la Presidencia de Trump, testificó sobre una o las dos líneas de investigación.



Trump ha negado haber hecho nada incorrecto con los documentos clasificados.