11:19 AM

La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés) presentó este miércoles una denuncia ante la Justicia de Argentina para que investigue las violaciones a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela con base en el llamado "principio de jurisdicción universal" debido a las fallas de la Justicia venezolana.



"Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal", señala la denuncia, según un comunicado emitido por la fundación creada por el actor estadounidense George Clooney y su esposa, Amal, una reconocida abogada defensora de los derechos humanos.



Las evidencias presentadas por la CFJ apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas percibidas vinculadas a la oposición política del Gobierno de Nicolás Maduro.



La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar esos crímenes con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.



Según la CFJ, Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta por la jurisdicción universal, con una "sólida linea de precedentes", porque la Justicia federal argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal.



Entre ellos, mencionó que en 2010 la Justicia federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977), lo que dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado.



En 2021, la Justicia federal argentina inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Birmania.



“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan ya años esperando justicia”, dijo el responsable Senior de Programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela, Ignacio Jovtis, en declaraciones recogidas por el comunicado.



El equipo The Docket de CFJ -que reúne evidencias de crímenes internacionales para desencadenar el procesamiento de sus autores- representa en este caso a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada en Venezuela.



“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, dijo la directora de Asesoramiento Jurídico de The Docket, Yasmine Chubin.



“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó.



Según señaló CFJ, desde 2014, cuando comenzaron a producirse estos crímenes, las autoridades venezolanas "han incumplido" su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales -incluidos asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias- cometidos por funcionarios venezolanos.



La denuncia presentada por la CFJ se suma a la investigación abierta en 2021 en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela.