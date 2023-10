Jefe de Grupo Wagner responde a Putin que no es un traidor y que no se entregará

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, respondió hoy al que presidente ruso, Vladímir Putin, que sus hombres no son traidores y no se entregarán a la autoridades.



"Sobre aquello de traición a la patria, el presidente se equivocó profundamente. Somos patriotas. Hemos combatido y combatimos (...) y nadie piensa entregarse por exigencia del presidente, del Servicio Federal de Seguridad (FSB) o quien sea", dijo Prigozhin en un nuevo audio publicado en su canal de Telegram.



Agregó que él y sus hombres no quieren que "el país siga viviendo sumido en la corrupción, la mentira y la burocracia".



"Cuando combatimos en África no dijeron que necesitábamos a Africa y luego la abandonaron porque robaron todo el dinero destinado a las ayudas", señaló Prigozhin.

Subrayó que cuando comenzó la campaña de Ucrania los Wagner fueron a combatir, "pero resultó que la munición, el armamento y todo el dinero destinados a ellos también los robaron".



"En cambio, los funcionarios ahorran en su beneficio, para el caso que se ha producido hoy, cuando alguien avanza hacia Moscú. Ahora no ahorran nada: atacan con aviones y helicópteros columnas pacíficas", denunció.