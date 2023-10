Aplazan al 6 de julio la audiencia de procesamiento del asistente de Trump

09:43 AM

El juez que iba a procesar este martes a Waltine Nauta, asistente personal del expresidente de EE.UU. Donald Trump, por cargos relacionados con los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago, la residencia del exgobernante en el sur de Florida, aplazó la audiencia hasta el 6 de julio.



Nauta tenía dificultades para presentarse hoy a la audiencia en los tribunales federales de Miami por los problemas en el tráfico aéreo causados por las tormentas y el mal tiempo, pero además su abogado aun carece de un letrado local que pueda representarlo en Florida.



El que fue asistente militar de Trump durante su Presidencia (2017-2021) y luego quedó a su servicio personal será acusado de 38 cargos, uno más que su antiguo jefe, que enfrenta 37 por delitos como retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EE.UU. y obstrucción a la justicia, punibles con cárcel y multas.



Muy poco público asistió a los tribunales para la audiencia de Nauta a diferencia de cuando Trump fue procesado el 13 de junio pasado en los mismos tribunales, pero sí acudió una multitud de periodistas que se tuvieron que marchar con las manos vacías.



Por no tener un letrado local que lo representara, Nauta, de 41 años, no pudo ser procesado el pasado 13 de junio junto a Trump, quien se declaró no culpable de todos los cargos imputados.



Nauta, cuyo nombre completó es Waltine Torre Nauta, nació en la isla de Guam, una posesión estadounidense en el Pacífico, y entró en la Marina de EE.UU. en el año 2001.





La Fiscalía acusa a Nauta de haber ayudado a Trump a mover dentro de Mar-a-Lago cajas con documentos oficiales para que los agentes del FBI y los abogados del expresidente no pudieran encontrarlas.



En agosto de 2022 agentes del FBI llevaron a cabo un registro en Mar-a-Lago por orden de la justicia y hallaron un centenar de documentos clasificados entre otros muchos papeles oficiales.



El juicio con jurado está inicialmente previsto que comience el 14 de agosto pero la Fiscalía ya pidió que sea a partir del 11 de diciembre porque necesita más tiempo para armar su estrategia.



Según la acusación, Nauta y otros empleados movieron dentro de Mar-a-Lago varias veces e incluso enviaron fotos de las cajas volcadas.



Supuestamente, algunas cajas fueron cargadas en el automóvil de Nauta y llevadas a un camión que luego las condujo a los Archivos Nacionales (NARA).



La acusación alega que Trump ordenó a Nauta "que moviera cajas de documentos para ocultarlos del abogado de Trump, el FBI y el gran jurado".