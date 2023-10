Máximo tribunal de Guatemala revisará recursos legales contra resultados de elecciones

El máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, anunció este sábado que revisará dos recursos legales contra los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo, mientras diversos sectores han expresado su inconformidad al respecto.



La Corte de Constitucionalidad señaló en un comunicado de prensa que "se examinará y analizará la viabilidad de las acciones interpuestas".



Los comicios presidenciales del pasado domingo fueron ganados por la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguida por el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, que sorpresivamente se coló a la segunda vuelta tras arrasar en las zonas urbanas.



Mientras tanto, el Congreso quedó con mayoría de la agrupación oficialista Vamos, con 39 legisladores, seguido de la UNE (28) y Semilla (23).



Uno de los recursos interpuestos ante la Corte de Constitución fue realizado por nueve partidos políticos, incluidos Vamos y la UNE, en "contra del Tribunal Supremo Electoral".



El recurso alega que "existe riesgo y amenaza inminente de que se realice adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las juntas electorales departamentales los vicios contenidos en actas manuscritas, actas digitalizadas, y consecuentemente, subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios a nivel nacional".



La decisión de la Corte de Constitucionalidad generó inconformidad en diversos sectores, como la organización JusticiaYa, nacida de la lucha anticorrupción en 2015, que advirtió que existen intenciones de anular los comicios del pasado domingo.



"Los operadores del pacto de 'narcocorrupción' demuestran una clara intención de traerse abajo el resultado de las elecciones porque no les favorece. ¡Ya no más socavo a la democracia!", añadió el colectivo.



Por su parte, Arévalo de León aseveró mediante sus canales de comunicación oficiales que se debe "respetar la voluntad del pueblo" y que "vamos a defender la democracia".



Ya el viernes, el candidato de Semilla había indicado que su avance a segunda vuelta en Guatemala "despertó el temor de los corruptos", después de que una serie de partidos políticos tradicionales presentaran el recursos en la Corte de Constitucionalidad.



"El éxito de nuestro movimiento ha despertado el temor de los corruptos que pretenden seguir gobernando nuestro país", puntualizó el candidato presidencial de 64 años.



De igual forma, en una publicación en redes sociales este mismo sábado la misión de observación de las elecciones de la Unión Europea instó a las autoridades del país centroamericano "a que se respete la clara voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 25 de junio".



La segunda vuelta electoral para definir al presidente guatemalteco para el período 2024-2028 está programada para el próximo 20 de agosto entre Torres y Arévalo de León.