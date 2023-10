López Obrador pide no votar por DeSantis ante la nueva ley antiinmigrantes de Florida

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes no votar por el gobernador Ron DeSantis, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, ante la nueva ley antiinmigrantes que entró en vigor el sábado pasado en Florida, estado que él gobierna.



“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes, ni un voto a DeSantis, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes", expresó el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria.



López Obrador se refirió a la Ley SB 1718 en Florida, impulsada por DeSantis, que establece restricciones a indocumentados y que podría generar discriminación por "perfil racial" que afecten a otras personas.



La nueva normativa obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno y tipifica el viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como un delito grave punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta además el acceso de los indocumentados a la atención médica y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.



"No nos podemos quedar callados, si Estados Unidos es una gran nación ha sido por los migrantes. Y él está por el muro y por el maltrato a los migrantes, aspira a ser candidato a la presidencia por el partido Republicano", comentó López Obrador.



La reforma de DeSantis, quien aparece como segundo en las encuestas del partido Republicano, solo por debajo del expresidente Donald Trump, abre un nuevo frente entre México y Estados Unidos, cuyas elecciones presidenciales coincidirán el próximo año por primera vez desde 2012.



El gobernante mexicano acusó a DeSantis y otros republicanos de promulgar reformas antiinmigrantes solo con fines "electoreros".



"Solo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando con que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de las elecciones”, señaló.



El mandatario prometió seguir defendiendo a los migrantes en Estados Unidos, donde viven cerca de 38 millones de personas de origen mexicano.



“Hay que protegerlos, y hay que revisar la Biblia, de cómo se recomendaba darle buen trato al forastero, los migrantes tienen que ser respetados y se van a Estados Unidos a trabajar y a buscarse la vida honradamente, no son maleantes”, concluyó.