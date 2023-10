Florida no reconocerá las licencias de conducción emitidas a indocumentados en otros Estados

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) advirtió este miércoles que va a "hacer cumplir estrictamente" la ley antiinmigrante SB 1718 en lo que se refiere al no reconocimiento de las licencias de conducir emitidas en otros estados a indocumentados.



El director ejecutivo de FLHSMV, Dave Kerner, lo señaló en un comunicado en el que se recuerda que en la web de ese organismo está publicada la lista de los tipos de licencias de manejar de otros estados que ya no son válidas en Florida en virtud de la ley SB 1718, vigente desde el 1 de julio pasado.



"Alguien que se encuentra ilegalmente en nuestro país y ha violado nuestras leyes no debe poseer una identificación emitida por el gobierno que le permita acceder a los servicios financiados por el estado y otros privilegios otorgados a los residentes legales", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el comunicado.



La SB 1718 prohíbe la emisión de una licencia de conducir a cualquier persona que no proporcione prueba de presencia legal en los EEUU y especifica que las licencias de conducir de otros estados emitidas exclusivamente a extranjeros ilegales no son válidas en Florida.

De acuerdo a la lista publicada en la web de la agencia estatal, ya no serán validas las licencias emitidas a indocumentados en los estados de Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont.



Según Kerner, la SB 1718 respalda dos de los objetivos principales del organismo que dirige: "Mejorar la seguridad nacional e impedir la actividad delictiva".



"Florida no brindará incentivos a los inmigrantes indocumentados, al tiempo que recuerda a los cárteles criminales y a quienes planean cruzar ilegalmente nuestra frontera nacional que Florida no debe ser su destino de elección", agregó.



El coronel de la Patrulla de Carreteras de Florida, Gary Howze II, señaló que al cumplir la disposición sobre licencias de conducir el estado se asegura de que "las personas con las que nos encontramos sean quienes dicen ser y que sean bienvenidos a disfrutar de todo lo que el estado tiene para ofrecer".



El comunicado advierte que la lista de licencias que no son válidas en Florida está sujeta a cambios a través de actualizaciones periódicas, debido a la revisión de los requisitos de emisión de licencias de conducir en otros estados.



La ley SB 1718 es vista como una de la más duras de EEUU en materia de inmigración irregular y fue promovida por DeSantis, quien postula en las primarias del Partido Republicano para ser el candidato en las elecciones presidenciales de 2024.



DeSantis ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral.



La ley, que ya sido objeto de una demanda por parte de organizaciones civiles, criminaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin inspección federal.



Entre otros aspectos, también obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio, so pena de multas y pérdida de la licencia.