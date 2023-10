Yellen viaja a China para abogar por unas relaciones responsables entre las dos potencias

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, inicia este jueves su viaje a China, un tour de cuatro días en el que espera tender puentes para que entre ambas potencias haya unas relaciones comerciales responsables con la coyuntura mundial.



El viaje de Yellen tiene lugar dos semanas después de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, viajara a Pekín y es un intento más de rebajar la tensión entre las dos potencias, explicó el propio Departamento del Tesoro en un reciente comunicado.



Este pasado lunes, Yellen se reunió con el embajador de China en Washington, Xie Feng, con quien mantuvo una "discusión franca y productiva" sobre los "esfuerzos" para "mantener abiertas las líneas de comunicación y administrar de manera responsable la relación bilateral" entre los dos países.



La funcionaria estadounidense le transmitió la importancia de que las dos economías más grandes del mundo trabajen juntas "en los desafíos globales" y los problemas macroeconómicos y financieros.

El viaje de Yellen a Pekín se producirá entre el 6 y 9 de julio e incluye reuniones con funcionarios de alto rango del Gobierno chino.



El Departamento del Tesoro no detalló los temas sobre los que versarán las reuniones que Yellen mantendrá, pero dada la coyuntura es muy probable que los microchips sean uno de ellos.



Aunque no ha habido confirmación oficial, el Wall Street Journal publicó hace unos días que Estados Unidos está considerando nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China.



Como contraparte, este lunes el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China anunciaron que a partir del 1 de agosto no se podrá exportar ni metal de galio o germanio ni más de una docena de sus derivados sin permiso específico de las autoridades para "proteger la seguridad nacional".



China es el mayor productor mundial de ambos elementos, materiales que son clave para la fabricación de semiconductores y la decisión, advirtió en un editorial el rotativo oficial Global Times, es un "aviso" para Estados Unidos y sus aliados.



Con el objetivo de reducir su dependencia del gigante asiático, el Gobierno de Joe Biden promulgó el año pasado la Ley de Chips, que prevé destinar más de 50.000 millones de dólares para revitalizar la industria nacional de semiconductores con ayudas y créditos para empresas.



Esta es la primera visita que Yellen realiza a China como secretaria del Tesoro. En un mensaje publicado en abril pasado, la secretaria describió las prioridades económicas de esta relación: asegurar los intereses de seguridad nacional, fomentar el crecimiento de un beneficio mutuo y cooperar en desafíos globales como la crisis climática y el sobreendeudamiento.



El viaje forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden para mejorar la comunicación con el Ejecutivo chino y evitar que la competencia entre los dos países desemboque en un conflicto abierto, como sucedió en la anterior Administración.



China y Estados Unidos vivieron una época de grandes tensiones durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), cuando ambas naciones se enzarzaron en una guerra comercial con la imposición mutua de aranceles económicos.



Hubo, sin embargo, un acercamiento cuando Biden y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en noviembre de 2022 en los márgenes de la cumbre del G20 en Bali.



No obstante, las relaciones volvieron a dañarse después de que el Gobierno de Biden derribara un supuesto globo "espía" chino que sobrevoló Estados Unidos a finales de enero y que cayó sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero.



Ese incidente hizo que Blinken suspendiera un viaje que tenía previsto entonces a China, que acabó realizando finalmente hace dos semanas, después de que el Gobierno de Biden haya expresado su deseo de que las relaciones mejoren pronto.



El propio Biden dijo el 22 de junio que espera reunirse con Xi en un "futuro cercano", aunque por ahora no se ha dado a conocer ninguna fecha.