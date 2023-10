EEUU iniciará el 15 de enero en Iowa el ciclo electoral presidencial

El Partido Republicano realizará en el estado de Iowa el próximo 15 de enero las asambleas electorales para escoger al candidato presidencial del partido, un evento con el que dará comienzo el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, con miras a las presidenciales del 5 de noviembre.



Jeff Kaufmann, presidente de los conservadores en Iowa, hizo el anuncio este sábado a través de Twitter.



Los estados de la nación escogen a sus candidatos a través de las asambleas o "Caucus", en las que los líderes locales de los partidos realizan reuniones de grupo para discutir por quién votar, o por medio de primarias, en las que los votantes eligen de una lista de aspirantes consignados en una papeleta.



Kaufmann señaló que tanto el legislativo como ejecutivo de Iowa "se adelantaron" a los planes de los demócratas de ese estado, que querían cambiar el tradicional sistema de "Caucus" por uno de primarias.

El estado de Iowa tradicionalmente ha sido el primero en el calendario electoral, seguido de New Hampshire.



Los demócratas, por su parte, han optado por hacer de Carolina del Sur la primera cita en su proceso de elecciones primarias, el próximo 3 de febrero.



La ley de New Hampshire requiere que su primaria sea la "primera en la nación", y técnicamente lo será, ya que el sistema usado en Iowa es del de asambleas.



De esta forma, los aspirantes republicanos que se han presentado oficialmente hasta el momento, más de una docena, tienen un poco más de seis meses para consolidar sus campañas.



Por el momento, las encuestas siguen dando como favorito al expresidente Donald Trump (2017-2021), quien tiene una serie de procesos judiciales en su contra que podrían dificultar, pero no impedir, su camino a la presidencia.



Entre otras, se enfrenta en Florida a una demanda penal por el mal manejo de documentos confidenciales tras terminar su mandato.



Al exmandatario lo sigue en las encuestas su ahijado político, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el que ahora se ha distanciado.