Hutchinson, la ayudante de la Casa Blanca que testificó contra Trump, publicará un libro

11:01 AM

Cassidy Hutchinson, una ayudante del que fuera jefe del gabinete del expresidente Donald Trump (2017-2021), Mark Meadows, y que se hizo famosa por testificar contra Trump y criticar su actuación durante el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, publicará ahora sus vivencias de esos días en un libro titulado "Enough" (Basta).



"El escritorio de Cassidy Hutchinson estaba a pocos pasos del presidente más controvertido de la historia reciente de Estados Unidos. Ahora, nos ofrece un fascinante relato de sus extraordinarias experiencias como joven idealista envuelta en medio de una crisis nacional, donde lo arriesgó todo para contar la verdad sobre algunas de las personas más poderosas de Washington", escribe la editorial Simon & Schuster como gancho del libro, que saldrá publicado el próximo 26 de septiembre.



Cassidy Hutchinson testificó ante el comité de la Cámara Baja de EEUU que investigaba el asalto al Capitolio y ofreció detalles sobre el grado de conocimiento que Trump y su equipo tenían de las posibilidades de violencia.



Según su relato, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, le aseguró unos días antes del 6 de enero que esa fecha iba a ser "grande", mientras que Meadows le confesó que las cosas podían ir "muy, muy mal" en esa jornada.

El mismo 6 de enero, Trump pronunció un discurso desde los alrededores de la Casa Blanca ante sus seguidores, a los que animó a que marcharan hacia el Capitolio, en medio de sus denuncias infundadas de fraude electoral.



De acuerdo con la versión de Hutchinson, el expresidente fue alertado ahí mismo de que varias de las personas que querían asistir a presenciar su discurso portaban armas de fuego, a lo que él respondió: "No han venido aquí a hacerme daño a mí".



Así, enojado porque no había tantos asistentes como él deseaba, Trump ordenó a los servicios de seguridad que dejaran entrar a todos los presentes, sin importar si llevaban armas.



Poco después, cientos de sus simpatizantes irrumpieron en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras para ratificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Un total de cinco personas fallecieron en esos sucesos, entre ellas un agente que sufrió un infarto horas después del asalto.



En un breve comunicado, la editorial presenta a Hutchinson como una mujer que siempre aspiró a servir a su país en el Gobierno y que creció en una familia trabajadora con pasado militar.



"Su vida dio un giro dramático el 6 de enero de 2021, cuando, a los 24 años, se vio envuelta en una de las calamidades más extraordinarias y sin precedentes de la historia política moderna", escribe la editorial, que explica que en el libro, Hutchinson revela su lucha entre las presiones del Partido Republicano y "la promesa que hizo de defender la democracia estadounidense".