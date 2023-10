Máximo tribunal de Guatemala deja sin efecto la suspensión del partido Semilla

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, dejó este jueves sin efecto un dictamen penal que ordenaba la suspensión del partido político Semilla y su desaforo de la contienda electoral.



La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue a petición de abogados de Semilla y abre paso a la participación de su candidato, Bernardo Arévalo de León, en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto, frente a la ex primera dama Sandra Torres Casanova.



La medida de la corte deja sin efecto una orden penal divulgada el miércoles por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) para suspender a Semilla, en una acción catalogada por diversos sectores como un "golpe electoral".



Torres Casanova ganó los comicios del 25 de junio con la agrupación conservadora Unidad Nacional de la Esperanza, mientras que Arévalo de León obtuvo un sorpresivo segundo lugar con el partido socialdemócrata Movimiento Semilla.

La Corte de Constitucionalidad indicó en una nota de prensa que ampara el pedido de Semilla, realizado en las últimas horas, en el que advertían sobre "la amenaza que cierne sobre el proceso electoral".



De acuerdo al comunicado, la investigación en contra de Semilla por parte del Ministerio Público "no afecta ni deja en suspenso" la participación de la agrupación política en las elecciones y en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto próximo.



Minutos antes de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco también había anunciado que no tomaría en cuenta la solicitud del Ministerio Público, avalada por un juez penal.



Es por ello que Semilla y Arévalo de León participarán en la segunda vuelta y también tendrán validez los resultados en otras áreas de los comicios del 25 de junio, ya que la agrupación socialdemócrata consiguió 23 de los 160 escaños del Congreso.

LA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El miércoles, en una inédita decisión sin precedentes, el Ministerio Público anunció que un juez penal había avalado la suspensión del Movimiento Semilla, por un supuesto caso de corrupción, a 38 días del balotaje.



En el mismo sentido, el mismo Ministerio Público allanó este jueves por la mañana la sección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.



Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han tomado en cuenta la determinación del juzgado penal, ya que recordaron que para expulsar o suspender a un partido político debe hacerse un procedimiento detallado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.



La disputa legal entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral ha generado un ambiente de incertidumbre en el país centroamericano desde el miércoles, cuando ambos se pronunciaron sobre las elecciones con minutos de diferencia.



Sin embargo, la decisión de la Corte de Constitucionalidad deja aún más claro el panorama, con ambos candidatos buscando reemplazar a partir del próximo 14 de enero al actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.



El Movimiento Semilla nació de las manifestaciones anticorrupción en el país centroamericano durante 2015 y entre sus principios está la justicia social y el cese a la impunidad en la nación centroamericana.



La investigación en contra de Semilla está a cargo del fiscal y jefe de sección Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades.