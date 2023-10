Un hombre mata a cuatro personas en Georgia EEUU y se da a la fuga

Un hombre mató este sábado al menos a cuatro personas en una pequeña localidad del estado de Georgia (EEUU) y se dio a la fuga, indicaron las autoridades locales, que han instado a la población a evitar la zona.



El tiroteo tuvo lugar en el condado de Henry, al sur de la ciudad de Atlanta, capital del estado, a las 10.45 hora local (14.45 GMT).



La Policía del condado precisó en una conferencia de prensa que murieron tres hombres y una mujer, todos ellos adultos.



El autor de los hechos fue identificado como un hombre nego nacido en 1982.

Por el momento no se ha informado sobre los posibles móviles del tiroteo y se desconoce igualmente si tenía antecedentes policiales y relación con alguna de las víctimas.



La Policía local recordó que el sospechoso, residente en la zona y buscado por asesinato, está armado y es peligroso.



En la investigación abierta se ofrecen 10.000 dólares (8.899 euros) de recompensa a toda aquella persona que ofrezca datos que conduzcan a su arresto o eventual imputación.



Las primeras conclusiones de esas pesquisas apuntan que hubo cuatro escenarios del crimen distintos pero cercanos entre sí.



En lo que va de año, según The Gun Violence Archive, que documenta los actos de violencia con armas de fuego en el país, ha habido en Estados Unidos 380 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.