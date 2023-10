"Los corruptos harán cualquier cosa para no perder el poder", dice el candidato guatemalteco Bernardo Arévalo

"Están pasándole encima a la Constitución. Están pasando encima de las leyes y quieren pasar encima de la voluntad popular, pero el pueblo les dirá que no", dijo Arévalo de León

El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo de León aseguró este domingo que "los corruptos harán cualquier cosa para no perder el poder", de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto.



"Están pasándole encima a la Constitución. Están pasando encima de las leyes y quieren pasar encima de la voluntad popular, pero el pueblo les dirá que no", dijo Arévalo de León durante un mitin político celebrado en el poblado indígena Santa María de Jesús, ubicado 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.



Rodeado de cientos de personas frente a una antigua iglesia católica, Arévalo de León cerró su primer fin de semana de campaña con miras al balotaje por la presidencia, después de que el Tribunal Supremo Electoral oficializó esta semana los resultados de los comicios del 25 de junio pasado.



En dichas elecciones, el académico obtuvo la segunda posición de la carrera presidencial por detrás de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, por lo que ambos se disputarán el cargo el próximo 20 de agosto.

UNA CANDIDATURA EN RIESGO

Arévalo de León advirtió que sus opositores políticos y el Ministerio Público (Fiscalía) intentarán utilizar "cualquier medida jurídica" para minar su camino a la presidencia.



"El pueblo no se va dejar arrebatar la victoria de las urnas de esta élite corrupta", sentenció el académico y progresista, de 64 años y líder del partido político Movimiento Semilla.



Las palabras del candidato tienen lugar después de que el pasado miércoles el Ministerio Público intentara suspender al Movimiento Semilla por un supuesto caso de corrupción, a menos de 40 días para el balotaje.



Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, anuló por el momento la intención del Ministerio Público, al igual que el Tribunal Supremo Electoral.



Arévalo De León, quien no figuraba entre los punteros de las encuestas previo a la primera vuelta, sorprendió al conseguir 654.534 votos (11,7 por ciento) y obtener el segundo puesto de la carrera presidencial de la mano del voto urbano.



La investigación en contra de Semilla está a cargo del fiscal jefe de sección Rafael Curruchiche, también sancionado (en 2022) por Estados Unidos con el retiro de su visa bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades.



Curruchiche es el mismo fiscal que comandó las investigaciones en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero, solo 5 días después de lanzar fuertes críticas de corrupción al Gobierno que preside Alejandro Giammattei.



Arévalo De León aseguró que las acciones de la Fiscalía y una "campaña negra en su contra" tienen como finalidad "confundir a la población, porque tienen miedo de que llegue al poder".



El Movimiento Semilla nació de las manifestaciones anticorrupción en el país centroamericano durante 2015, que llevó a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y entre sus principios principales se encuentran la justicia social y el cese a la impunidad.



En Guatemala, todos los Gobiernos de su historia desde la implantación de la democracia en 1986 han sido de carácter conservador.