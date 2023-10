Escuela Taller creada con ayuda de España le ha cambiado la vida a cientos de hondureños

11:30 AM

La Escuela Taller de Comayagua, en el centro de Honduras, creada en 1996 con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), le ha cambiado la vida a centenares de jóvenes hondureños a través de diversos oficios.



Hombres y mujeres de varias regiones del país han pasado por las aulas y talleres de la institución, que fue creada para la inserción ocupacional y formación para el empleo.



La calidad de algunos egresados de la Escuela Taller en oficios como albañilería, soldadura y forja, por ejemplo, está plasmada en la restauración de algunos monumentos históricos de la misma colonial Ciudad de Comayagua, excapital de Honduras.

EXALUMNA HA ABIERTO SU PROPIA CAFETERÍA

El mismo centro también ha capacitado a muchos jóvenes en carpintería, tallado de madera, gastronomía, electricidad, panadería, repostería, estilismo, preparación de productos de limpieza, confección de prendas básicas, barismo, meseros y reparación teléfonos móviles, entre otros oficios.



"El curso de barismo en la Escuela Taller me ayudó a obtener un empleo. Por lo menos cuatro años estuve dedicándome en el área del barismo en diferentes cafeterías", dijo Lilian Meza, quien ahora es propietaria de una cafetería en el centro histórico de Comayagua.





Agregó que su emprendimiento no ha sido fácil, comenzando por el alto coste de las máquinas que se utilizan para un buen café.



Meza recordó que su padre, quien fue un pequeño productor de café, le animó para que pusiera su propio negocio, y que eso le llevó a buscar ayuda en la Escuela Taller, de la que también había escuchado "que apoyan a los pequeños emprendedores a iniciarse".



La pequeña cafetería de Meza funciona en uno de los locales de la Plaza la Juventud, que se localiza a un costado de la Escuela Taller, que en 2022 fue visitada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



"Me vi beneficiada al obtener uno de estos locales, en el que estoy pagando una cantidad mínima por el alquiler en comparación a otros locales que son de la competencia", subrayó Meza, en cuyo negocio no solo ofrece bebidas calientes y frías a base de café, sino también una variada repostería. También vende un café orgánico de altura, en grano o molido.

LA ESCUELA TALLER AHORA FUNCIONA CON LA MUNICIPALIDAD

El director de la Aecid en Tegucigalpa, Francisco Tomás, dijo a EFE que la Escuela Taller "es un modelo de Cooperación Española de hace bastantes años, durante los que ha buscado la inserción laboral de jóvenes a través de un proceso de aprender haciendo".



Por lo general, los jóvenes que ingresan a la Escuela Taller son de bajos recursos y bajo nivel educativo, pero con deseos de superación a través de un oficio.



"La Escuela Taller es un proyecto en el que la Aecid estuvo cooperando durante muchos años, pero ahora funciona solo con la propia Municipalidad de Comayagua (desde 2005) y ahí se siguen formando muchos jóvenes como Lilian Meza, que se especializó en barismo y ahora tiene su propio negocio de café", subrayó Tomás.



Añadió que la idea con la Escuela Taller es que el personal que se forma en sus aulas se inserte en el mundo laboral, bien con un negocio propio, o a cuenta de terceros.



Entre otros ejemplos de alumnos formados en el mismo centro, que forma parte la Red de Escuelas Talleres de Latinoamérica y el Caribe, figuran Lilian Mazariegos y Leonel Santos, quienes desde 2022 son parte del equipo de restauradores de la iglesia colonial de San Manuel de Colohete, en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.