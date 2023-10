Políticos de diferente signo cuestionaron este jueves la legitimidad del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que su hijo Nicolás Petro Burgos, revelara a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió, entró a la campaña electoral de 2022 del hoy jefe de Estado, mientras que su entorno le expresó su apoyo rotundo.



Uno de los primeros en reaccionar a la confesión hecha pública por la Fiscalía fue el excandidato presidencial derechista Federico Gutiérrez, quien manifestó: "Si el Presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho".

Gutiérrez añadió en redes sociales que "es inevitable iniciar un proceso que restaure la confianza de los colombianos en la democracia. Por la salud de Colombia Todo lo que genere olor nauseabundo no puede preservarse. Lo ilegítimo no puede permanecer".



"El testimonio de Nicolás Petro es una bomba que estremece los cimientos de la democracia (y) pone en estado de coma al Gobierno del presidente Petro, quien tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose, sus políticas quedarán en entredicho y desatará mas rabias, odios, frustraciones. ¿Lecciones? La primera, 'No todo vale'", manifestó Sergio Fajardo, otro excandidato presidencial.

DENUNCIA EN EL CONGRESO

Mientras tanto, el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como "Jota Pe Hernández", fue más allá y presentó una denuncia contra el mandatario ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.



"He denunciado a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones (de la Cámara) Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial SI RECIBIÓ dineros irregulares. Solicito se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel", escribió en Twitter.





El expresidente Andrés Pastrana, férreo crítico de Petro, aseguró que "la responsabilidad penal de los dineros recibidos por Nicolás Petro recae sobre el beneficiario del ilícito, el candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato".



Otro expresidente, César Gaviria, director del Partido Liberal y enfrentado con Petro, consideró "de la mayor gravedad" lo revelado por la Fiscalía pero defendió que la reacción política "debe darse dentro del absoluto respeto a la Constitución".



"La actuación de todas las autoridades civiles y políticas se debe dar con respeto a los principios del Estado social de derecho (...) pensando en cómo lograr la permanencia de nuestra democracia y no simplemente cómo llenar los vacíos de autoridad que se puedan generar", dijo Gaviria en un comunicado.

EN DEFENSA DEL PRESIDENTE

Los aliados del presidente también recurrieron a las redes sociales para salir en defensa del presidente.



"No hay persona en Colombia que haya sido más escrutada, perseguida, chuzada (espiada), señalada y estigmatizada que el presidente Gustavo Petro, tampoco otra que haya denunciado de manera más implacable la corrupción y las alianzas macabras de políticos y paramilitares", expresó la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, partido de Gobierno.



Según Pizarro, a Petro "se le ha pretendido sancionar (cuando fue alcalde de Bogotá) y por el contrario, se han reversado las decisiones arbitrarias que pretendieron restringir sus derechos, demostrando su rectitud y talante democrático".



"Mi absoluta confianza en el presidente Gustavo Petro, si de algo estoy segura es de su coherencia e incorruptibilidad y que nunca habría autorizado el ingreso de dineros ilícitos a la campaña", escribió por su parte la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.



Otro senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, recordó que el 9 de abril de 2022, dos meses antes de ser elegido presidente, Petro escribió un tuit con una advertencia.



"Tenemos información de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar a mi campaña con dineros del narcotráfico. Máxima atención a todos los comités municipales, sólo se recaudará dinero en la gerencia nacional y por préstamos del sistema financiero", expresó el entonces candidato.