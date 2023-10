Trump está citado mañana en un tribunal de Florida, pero pidió no estar personalmente

El expresidente de EE.UU. Donald Trump está citado este miércoles ante el tribunal a cargo del caso penal por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida en 2022 para la lectura de tres nuevos cargos, pero ya pidió no comparecer en persona y se declaró no culpable por escrito.



La jueza Aileen Cannon aún no respondió esta petición de los abogados de Trump (2017-2021) para renunciar a su derecho de asistir a la lectura de cargos, pero sí lo hizo y negativamente a una petición de una "coalición de medios" de comunicación.



La jueza dijo este martes "no" a que los medios puedan llevar dispositivos electrónicos al tribunal de Fort Pierce (Florida), localidad a 200 kilómetros de Miami, donde está asentado el caso.



Además de Trump están citados mañana ante la jueza Shaniek Mills Maynard, a las 10.00 hora local (14.00 GMT), Waltine Nauta y Carlos De Oliveira, dos empleados del expresidente acusados de ayudarle a ocultar los documentos clasificados.





Para De Oliveira, de origen portugués, que es el administrador del club Mar-a-Lago de Palm Beach, donde Trump tiene su residencia en Florida, será la primera lectura de cargos y para Waltine Nauta, asistente personal del expresidente, la segunda.



De Oliveira está en libertad bajo fianza tras haber sido acusado formalmente el 31 de julio por supuestamente haber solicitado que se borraran imágenes de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago que habían reclamado los investigadores del caso.



A Trump y Nauta se les leerán los cargos adicionales imputados el pasado 27 de julio a cada uno por el fiscal especial Jack Smith, quien también actúa en el caso contra el exmandatario por el caso relacionado con la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 por partidarios suyos que querían impedir la certificación de la victoria electoral del hoy presidente Joe Biden.



Smith sumó a los 37 cargos iniciales contra Trump uno de "retención deliberada de información de defensa nacional" y dos cargos adicionales de "obstrucción", relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en el verano de 2022.



El expresidente, que se ha declarado no culpable de todas las acusaciones, afirma que los procesos judiciales en su contra son una "injerencia electoral al más alto nivel" y culpa a Biden de todo.



A pesar de sus problemas con la Justicia, Trump es el claro favorito a ganar las primarias republicanas en 2024 y llegar así a competir con Biden por la Casa Blanca en noviembre de ese mismo año.