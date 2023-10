EEUU acusa a Sudán de amenazar con cerrar la misión de la ONU en el país

El Gobierno estadounidense denunció este miércoles que el Gobierno de Sudán amenazó con cerrar la misión de la ONU en el país e impidió así que el Representante Especial para ese país, Volker Perthes, interviniera hoy ante el Consejo de Seguridad.



La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo hoy en una comparecencia ante los periodistas que la intervención de Perthes estaba incluida en la agenda de hoy del Consejo para tratar sobre Sudán, pero su nombre se cayó en el último momento por presiones del Gobierno de Jartum, que ya en junio pasado declaró a Perthes persona non grata.



"El Gobierno de Sudán amenazó con terminar con la misión de la ONU en el país si el Representante Especial participaba en esta reunión, lo cual es indignante (...) Ningún país tiene derecho a intimidar a un conferenciante hasta el silencio, y menos en la ONU", dijo la embajadora.





Minutos después, el portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, fue preguntado por esas afirmaciones, y no las negó, pero trató de contemporizar diciendo que la Secretaría es la que decide qué personas hablan ante el Consejo, y la persona elegida fue Martha Pobee, asistente del secretario general para África.



La continuidad de Perthes como enviado para Sudán está en el aire: si bien el secretario general le reiteró su confianza tras ser declarado indeseable por Jartum, lo cierto es que no ha podido retomar sus funciones en la capital sudanesa, y ha pasado casi todo el tiempo desde entonces fuera del país.



Este pulso entre Jartum y la ONU se asemeja al que ha mantenido recientemente otro país del Sahel, en este caso Mali, que exigió la salida del país de la misión de la ONU (Minusma), en medio de un clima regional africano de denuncia contra Occidente en general y contra la intervención extranjera en sus asuntos.



En cuanto a la sesión sobre Sudán en el Consejo, el coordinador humanitario ante la ONU, Martin Griffiths, envió un mensaje recordando que la ausencia del "tema Sudán" en los medios de comunicación no debe hacer olvidar la gravedad de lo que sucede en el país, donde desde el 16 de abril se enfrentan dos facciones del ejército con gravísimas consecuencias para la sociedad civil.



Desplazamiento forzoso de más de cuatro millones de personas, escuelas cerradas, hospitales inactivos por falta de material o medicinas, violencia sexual o salarios impagados son algunas de las consecuencias de este conflicto: "Es la historia de un país que está siendo conducido al colapso", escribió Griffiths.