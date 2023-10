La jueza determinó este viernes que el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) podrá compartir públicamente en redes sociales cierta información relacionada con el caso del asalto al Capitolio de 2021, pero siempre y cuando no ponga en peligro la seguridad del país.



Con esta decisión, la magistrada Tanya Chutkan del tribunal federal del Distrito de Columbia buscó establecer un punto medio entre las preocupaciones de los fiscales, que temen que Trump comprometa la integridad del caso al compartir información en redes sociales, y los abogados del exmandatario, quienes se oponen a cualquier límite a su libertad de expresión.



"El señor Trump, al igual que cualquier otro ciudadano estadounidense, posee el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución. Sin embargo, este derecho no es absoluto", enfatizó Chutkan durante la audiencia judicial.



La jueza advirtió a la defensa que Trump no puede utilizar su plataforma pública para intimidar a los testigos y señaló que supervisará detenidamente sus declaraciones, tanto en televisión como en redes sociales y en sus actos de campaña para las elecciones de 2024.



Además, la magistrada determinó que el fiscal especial a cargo de la investigación, Jack Smith, podrá solicitar de manera individual que algunas pruebas se mantengan en secreto, de forma que Trump no pueda hacer públicas esas partes del caso.

PUEDE LEER: Trump arremete contra el fiscal y la jueza del caso del asalto al Capitolio



Smith había solicitado a la jueza que prohibiera a Trump divulgar las pruebas recabadas por la Fiscalía en su contra después de que el republicano publicara un mensaje en redes sociales en el que advertía: "Si ustedes van por mí, yo iré a por ustedes".



A la audiencia que se celebró este viernes en el tribunal federal de Washington DC acudieron solo los abogados de Trump y no el exmandatario.



La semana pasada, Trump sí compareció ante ese tribunal para declararse no culpable de los cuatro delitos que se le imputan por haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al actual presidente, el demócrata Joe Biden, y por haber instigado el asalto al Capitolio.



Es la tercera imputación penal contra el expresidente, acusado además en Nueva York por el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y en Miami por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados al dejar el poder.



En todos los casos, Trump se ha declarado no culpable.



A pesar de los procesos judiciales en su contra, la popularidad de Trump no ha disminuido y sigue siendo el gran favorito en las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024, donde aspira a enfrentarse nuevamente a Biden.