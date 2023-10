Falsos planes de expropiación y vínculos guerrilleros, mentiras de la campaña guatemalteca

La desinformación en la campaña electoral guatemalteca ha proliferado con mensajes falsos que acusaban al Movimiento Semilla de querer expropiar tierras o a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de tener nexos con la guerrilla con una imagen manipulada.



Estas son 5 falsedades localizadas por EFE Verifica en relación a las candidaturas de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y de su oponente Sandra Torres, de la UNE, que se medirán el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país centroamericano.

1. SEMILLA NO ANUNCIÓ EN UN VIDEO SU INTENCIÓN DE DESMANTELAR EL EJÉRCITO

La formación Movimiento Semilla no publicó ninguna grabación para informar de sus intenciones de desintegrar el Ejército guatemalteco, aunque así lo aseguran internautas que viralizaron un video que lleva el logotipo del partido y muestra una seguidilla de imágenes de un desfile militar.



De fondo, se escucha a una voz afirmar: "En Movimiento Semilla creemos que en tiempos de paz no es necesario un Ejército. El 14 de enero, nuestra primera decisión de Gobierno será desaparecer totalmente el Ejército de Guatemala y pasar a situación de baja a todo el personal del mismo".



Pero se trata de un video falso. Ante la polémica, el partido aclaró que nunca produjo ese material.



Además, en el plan de Gobierno presentado por la agrupación a principios de año no aparece esa propuesta. De hecho, en el documento ni siquiera se menciona la palabra "Ejército".





Por su parte, el abogado guatemalteco Ramón Cadena explicó a EFE Verifica que esa no es una medida que pueda tomar un presidente.



Una decisión de ese tipo tendría que pasar por una solicitud al Congreso y, posteriormente, el legislativo tendría que deliberar al respecto, según señaló el jurista.

2. SANDRA TORRES NO APARECE EN UNA FOTO QUE MUESTRA A UN GRUPO DE GUERRILLEROS

La aspirante por la UNE, Sandra Torres, no es la mujer que aparece en una foto que circula en internet de un grupo de combatientes retratados en una selva, sino que el nombre real de la joven es Olivia Olivo, tal y como se puede comprobar con un libro testimonial de un político venezolano.



Para empezar, una búsqueda inversa de la imagen encuentra varios artículos antiguos en páginas webs de Venezuela que utilizaban la instantánea para ilustrar textos referentes a Fernando Soto Rojas, un político local con un conocido pasado como guerrillero.



Por tanto, al examinar un libro de memorias publicado por el propio Soto Rojas en 2022, se puede ubicar la imagen viral en la página 303.



En la leyenda de la foto se lee: "De izquierda a derecha, Hugo Daniel Castillo (comandante Bejuma), OliviaOlivo (comandante Olga), Ulises Félix Leonet Canales (comandante Manuel) y Fernando Soto Rojas (comandante Ramírez)". No es Sandra Torres la chica que está en el retrato.



En los registros del Tribunal Supremo venezolano hay constancia de que Olivia Olivo fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al igual que Soto Rojas.

3. BERNARDO ARÉVALO NO DIJO QUE VAN A QUITAR TIERRAS PARA REPARTIRLAS

El candidato por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, no reveló en una entrevista su proyecto de expropiar terrenos para repartirlos, a pesar de que así lo afirman cuentas de redes sociales que comparten un video recortado.



A través de Tiktok y de X, antiguo Twitter, usuarios difunden una grabación en la que se escucha a Arévalo decir: "Vamos a quitarle tierra al que la tiene para repartírsela al que no tiene".



Sin embargo, la secuencia está manipulada. En realidad, las imágenes se corresponden con una entrevista ofrecida por el político a la emisora guatemalteca Radio Infinita, en la que se pronunció de manera totalmente contraria.



Con el material original se puede comprobar que los desinformadores prescindieron de una parte del discurso, en el que Arévalo precisó: "Y nosotros queremos dejarlo muy claro: no estamos hablando de vamos a quitarle tierra al que la tiene para repartírsela al que no tiene".

4. UNA FOTO DE SANDRA TORRES SALUDANDO A NICOLÁS MADURO ES UN MONTAJE

Tampoco Torres aparece en una fotografía estrechando la mano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a pesar de que así lo afirman usuarios en internet, que en realidad comparten un montaje que fusiona dos imágenes antiguas.



Una búsqueda de la imagen viral en Yandex confirma que en la foto original Maduro no aparece saludando a Torres, sino al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Fue capturada en un encuentro en Caracas en el año 2015.



Fotografías disponibles en el archivo de EFE permiten corroborar que la instantánea está editada. Coinciden la ropa del jefe de Estado venezolano, la cortina roja del fondo y el cuadro de la habitación.



De acuerdo a lo que informó EFE entonces, Zapatero estuvo solo en esa reunión. No hay registro de que la hoy candidata estuviese allí.



Por su parte, una búsqueda en Google con palabras claves consigue en un portal informativo de Guatemala una fotografía de Torres en una reunión con el alcalde local Neto Bran. La política aparece en un pose muy similar y con la misma vestimenta que lleva puesta en el fotomontaje que se reproduce.



5. SEMILLA NO TIENE PREVISTO PROMOVER UNA LEY EN CONTRA DE LAS IGLESIAS

No es cierto que el Movimiento Semilla haya publicado un video en el que expone un supuesto plan de crear la Ley del Impuesto a Congregaciones Religiosas, a pesar de que así lo afirman publicaciones que comparten una grabación con un logo de Semilla.



El partido negó tener relación alguna con ese material y en sus estatutos hacen referencia a la libertad de culto.



En su programa electoral, el partido detalla que las propuestas se construyeron con base en una consulta plural que incluyó a varios sectores, entre ellos, "líderes y lideresas religiosos".



Asimismo, en su hoja de ruta prometen priorizar "la atención a los más pobres" en las instituciones públicas "sin importar su apellido, en qué idioma habla, el color de su piel, qué ingresos tiene o qué religión profesa, cómo viste, o si es hombre o mujer, del campo o de la ciudad".



Consultado por EFE Verifica, el abogado Ramón Cadena resaltó que la Constitución guatemalteca garantiza la libertad de religión en su artículo 36, por lo que para cambiar esto, habría que reformar la Carta Magna.