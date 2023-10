Agentes halla a 125 migrantes centroamericanos en carretera de estado mexicano de Oaxaca

Tras cumplir la revisión de los vehículos se localizó a las 125 personas migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, mismas que no pudieron comprobar su estancia regular en territorio mexicano

Un total de 125 migrantes, todos centroamericanos, entre ellos cinco menores de edad no acompañados, fueron hallados en ocho furgonetas que viajaban en caravana en una carretera que conecta los estados de Puebla y Oaxaca, centro y sur de México, respectivamente, informó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), dijo que en un coordinación interinstitucional, detectó a 125 personas extranjeras que "eran transportadas ilegalmente en ocho camionetas de pasajeros" que viajaban en caravana por la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.



Al detectar a la caravana de vehículos, agentes del INM pidieron a los conductores detener su marcha en San Pablo Huitzo, en dirección a la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre.

Leer más: Comienza el juicio para eliminar el parole humanitario en EEUU



Tras cumplir la revisión de los vehículos se localizó a las 125 personas migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, mismas que no pudieron comprobar su estancia regular en territorio mexicano.



Además, en la acción, dijo el INM, se identificó a cinco menores de edad no acompañados (tres niñas y dos niños), así como 54 integrantes de diversos núcleos familiares y 66 adultos solos (39 mujeres y 27 hombres).



Tras ofrecerles alimento, agua y asistencia médica, los adultos fueron conducidos a instalaciones migratorias, en tanto los núcleos familiares y menores de edad no acompañados fueron enviados a un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).



En tanto, tres conductores y las ocho camionetas fueron puestas a disposición de las autoridades.



Viajar hacinados dentro de diferentes vehículos es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México, rumbo a Estados Unidos, viajes clandestinos por lo que pagan miles de dólares a los traficantes.



En esa misma carretera, apenas el 22 de agosto, 16 personas murieron y 36 quedaron heridas tras el choque de un autobús que transportaba migrantes, los fallecidos fueron 15 mexicanos y un venezolano.

Leer más: Excarcelado político Benjamín Gutiérrez "Tikay" casi pierde la vida en accidente laboral en EEUU



La semana pasada, el INM encontró a 129 migrantes de Egipto y 8 de Mauritania que estaban abandonados en un autobús en Veracruz, estado del oriente del país.



El fenómeno refleja el inédito flujo migratorio en la región, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México durante el año fiscal 2022.