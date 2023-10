Honduras pretende destinar fondos de España para construir 3 hospitales a mejorar otros

El Gobierno de Honduras pretende destinar unos 80 millones de dólares ofrecidos por España para la construcción de tres hospitales a la mejora de otros nosocomios, informó este martes el ministro hondureño de Salud, José Manuel Matheu.



España ofreció a Honduras este año un crédito blando equivalente a unos 80 millones de dólares para la construcción de los tres hospitales, luego de la visita a Madrid que en febrero hizo la presidenta hondureña, Xiomara Castro.



Desde entonces se comenzó con una serie de estudios previos sobre cada uno de los proyectos que iba a asumir España. En concreto, los tres hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.



"Qué pasó, que a nivel de Gabinete del nivel superior se dijo que los tiempos que lleva tanto el desembolso por España, como por la administración por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) son más tardados y se ha visto que se quieren hacer más rápido. Tomaron entonces la decisión de hacerlo así", dijo Matheu al Canal 5 de Televisión en Tegucigalpa.



Matheu no precisó detalles sobre el destino que pretende darle el Gobierno hondureño a los 80 millones de dólares ofrecidos por España, pero dijo que "debe mejorarse la situación con España, porque ellos gentilmente han puesto ese dinero".





"No es donado, es un préstamo muy blando, (con) un período de pago largo y período de gracia", añadió.



Señaló además que "todo ha ido en función de tiempo, de querer dar una respuesta más rápida a la población" en el campo sanitario, y que "todavía se puede utilizar la generosidad del pueblo español para orientarlo a financiar estos hospitales, porque ya España estaba metida en esto".



"Yo esperaría que a nivel superior se analicen bien las repercusiones que esto puede tener políticamente para Honduras a nivel internacional, porque además tenemos un segundo cooperante que es Japón", expresó Matheu.



En el caso de Japón, está aportando dinero a través de su Agencia de Cooperación Internacional, también manejados por el BID, para los hospitales de traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras.



Matheu indicó que se han dado instrucciones para encontrar el dinero y que se ha venido trabajando con la Secretaría de Infraestructura para hacer los diseños, incluso buscar algunos ingenieros en el extranjero para la construcción de los tres hospitales que estaría financiando España en condiciones muy blandas.



El ministro también cree que sobre la ayuda de España para los tres hospitales todavía no está dicha "la última palabra".



Afirmó que "con fondos de España o con fondos de Honduras, los hospitales se van a hacer", y que el tiempo de inauguración estaba previsto para finales de 2025, a la altura del 14 de noviembre.



"Yo acato unas instrucciones y estamos trabajando de lleno con el embajador (español) Diego Nuño García", quien "se ha involucrado de corazón en esto, quisiera que esto se pudiera solucionar y seguir con la ayuda del pueblo y Gobierno español" y, "en efecto, los hospitales siempre se harán", enfatizó Matheu.



En su opinión, "la relación diplomática es muy importante" y en el caso de España, "es un pueblo hermano" y "es nuestra puerta a Europa", apostilló.



Una fuente cercana a la Embajada de España en Tegucigalpa dijo escuetamente a EFE que no hay ninguna reacción sobre lo expresado por Matheu.



El pasado día 8, con ocasión del "Día de las personas cooperantes: Comprometidos con el Desarrollo Sostenible de Honduras", el embajador español dijo a EFE que con la cooperación su país no busca ningún tipo de influencia política.



"Nosotros no buscamos con la cooperación ningún tipo de influencia política, no buscamos hacer negocios, nosotros hacemos cooperación no reembolsable", subrayó.