Autoridades mexicanas rescatan a 23 migrantes secuestrados en el norte de México

Integrantes del Ejército y policías antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ingresaron a una casa en Ciudad Juárez, en el norte de México, donde rescataron a 23 migrantes secuestrados procedentes de varios países y detuvieron a tres presuntos traficantes de personas.



De acuerdo con información obtenida de fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGE de Chihuahua, también se decomisaron cinco fusiles tipo AR-15 luego de un operativo que inició el viernes por la mañana, cuando un equipo coordinado entre autoridades ministeriales y Fuerzas Armadas ubicó una casa cercana al cruce de la calle Jilotepec y Piña, en la fronteriza Ciudad Juárez.



También se dio a conocer que los migrantes rescatados en el operativo de una sola vivienda fueron canalizados para revisión médica a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, sin que se revelaran sus lugares de origen.



La vocería de la Fiscalía General de la República y la de la Fiscalía Estatal señalaron no tener conocimiento del caso al ser consultada sobre este operativo.

Sin embargo, personal involucrado en la operación dijo extraoficialmente que los tres detenidos fueron presentados ante la FGR, pero que el caso no fue recibido, al tiempo que advirtieron que, de haber sido detenidos el viernes por la tarde, el plazo para su presentación ante un juzgado vencería el próximo domingo.



El operativo de rescate de estos 23 migrantes se dio en el mismo día en el que el comisionado Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, se reunió en esta ciudad con la gobernadora María Eugenia Campos y con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, donde los tres niveles de gobierno acordaron nuevos operativos.



Además, estuvieron presentes representantes de la Aduana de El Paso, previo a una audiencia en la que se le negaría a Garduño un plan reparatorio para concluir anticipadamente su proceso por el incendio de una estación migratoria en esta localidad chihuahuense y por el que fallecieron 40 migrantes.



En su oportunidad, Garduño informó que, como resultado de esa reunión, se habían acordado operativos encabezados por autoridades estatales y municipales para salvaguardar la integridad de los migrantes dispersos por la ciudad y los que están ubicados a la orilla del río Bravo, aunque no detalló dónde los albergarían.



Durante el fin del viernes y la mañana de este sábado, patrullas de la policía municipal y vehículos del INM también recorrieron más de 5 kilómetros del Río Bravo, en la zona donde se concentran los migrantes, llevándoselos del lugar si no contaban con los permisos de estancia legal en el país.