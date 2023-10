Biden pone la defensa de la democracia en el centro de su campaña, en alusión a Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden, situó la defensa de la democracia en el centro de su campaña a la reelección en 2024 con un discurso en el que alertó sobre el peligro que supondría la vuelta al poder del expresidente Donald Trump, en anticipación de un nuevo enfrentamiento en las urnas.



Biden dio un discurso en Tempe (Arizona), en el que también rindió homenaje al senador republicano por ese estado, John McCain, fallecido en 2018 y quien fue el candidato presidencial republicano en 2008, además de alguien con el que el mandatario mantuvo una estrecha amistad pese a sus diferencias políticas.



El presidente advirtió de que Estados Unidos está en un punto de inflexión y enfrenta una situación "peligrosa".



"No cabe duda de que el Partido Republicano de hoy en día está dirigido y está siendo intimidado por unos extremistas. Esos extremistas están socavando las instituciones de la democracia estadounidense", advirtió ante un auditorio arrebatado.



Biden arremetió específicamente contra los "extremistas MAGA", en referencia al eslogan de campaña de Trump, "Make America Great Again" (Hacer Estados Unidos grande de nuevo) y la expresión que suele usar para referirse al ala dura del Partido Republicano alineada con el expresidente.



En el discurso también hubo referencias más directas a Trump, a quien nunca mencionó por su nombre, pero a quien criticó por su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en la sede del Congreso para impedir la ratificación de los resultados de las elecciones de 2020.



Este suceso, en el que perdieron la vida cinco personas, representa la mayor amenaza hasta ahora para la democracia estadounidense.



"La democracia implica rechazar la violencia política sin importar el partido. Esa violencia nunca, nunca, nunca es aceptable en Estados Unidos. No es democrática. Nunca debe ser normalizada para obtener poder político. La democracia significa respetar las instituciones que gobiernan la sociedad", afirmó.



Por último, de manera especialmente enfática, Biden hizo un llamado a los votantes, ya sean demócratas, republicanos o independientes, para que pongan a su "país primero" y defiendan los valores de Estados Unidos y de su Constitución frente a los "extremistas MAGA".



El discurso se desarrolló sin contratiempos, aunque se produjo un incidente aislado al principio cuando un miembro del público interrumpió a Biden y comenzó a protestar contra sus políticas para luchar contra el cambio climático.



"Bien, si te calmas, me reuniré contigo inmediatamente después de esto", respondió Biden al manifestante, y bromeando agregó que, por supuesto, la democracia tiene sus desafíos, como acababa de demostrar él mismo.



Según la Casa Blanca, este es el cuarto discurso en defensa de la democracia que Biden pronuncia desde que asumió la Presidencia en enero de 2021.



Se produce después del segundo debate entre los aspirantes a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, en el que los candidatos se interrumpieron constantemente e hicieron pocas propuestas concretas para distinguirse del favorito, Donald Trump.



Trump, que parte como favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana, decidió ausentarse de ese segundo debate, como ya hizo en el primero.



En vez de acudir al debate, dio un discurso ante trabajadores de la industria del automóvil en Detroit en el que criticó el impulso que Biden ha dado a los vehículos eléctricos.