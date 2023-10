El exmandatario, que anunció en marzo pasado que no se postularía para las elecciones, expresó su deseo de que los ciudadanos acudan hoy "a votar" para alcanzar "ese futuro que nos merecemos"

09:41 AM

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) previó este domingo que el país vivirá una segunda vuelta en las elecciones generales que se celebran en esta jornada, si bien no citó las fuerzas políticas que competirían en ella.



Consultado expresamente sobre posibles resultados por la prensa que le esperaba a la salida del centro donde emitió su sufragio, en medio de la veda electoral que rige desde el pasado viernes 20, el referente de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha) señaló que ve "un escenario de balotaje".



El exmandatario, que anunció en marzo pasado que no se postularía para las elecciones, expresó su deseo de que los ciudadanos acudan hoy "a votar" para alcanzar "ese futuro que nos merecemos".



En declaraciones a los periodistas tras emitir su voto, poco antes de las 11.00 horas (14.00 GMT), Macri dijo que este domingo era "un día de esperanza" y afirmó que Argentina "puede salir adelante", en alusión a la grave situación socioeconómica que atraviesa el país suramericano.



El expresidente pasará el día en casa junto a su familia antes de acudir al recinto donde esta noche el comando electoral de Juntos por el Cambio, que tiene a la que fue su ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 Patricia Bullrich como candidata, esperará los resultados.



Unos 35,4 millones de argentinos están convocados este domingo para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).



Además, tienen lugar elecciones generales para cargos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decidieron no desvincular sus comicios de los nacionales, a diferencia de lo que hizo el resto de distritos.



Además de Bullrich, los principales candidatos a la Presidencia argentina son el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien fue el más votado en las primarias de agosto, y el actual ministro de Economía y aspirante de la coalición Unión por la Patria (peronismo), Sergio Massa.



Además, compiten el gobernador de Córdoba en funciones, Juan Schiaretti, que representa a Hacemos Por Nuestro País (peronismo disidente), y la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman.