EEUU sobre la invasión terrestre a Gaza: "Israel tomará las decisiones que tenga que tomar"

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó este lunes que Estados Unidos respetará las decisiones de Israel sobre cuándo y cómo llevará a cabo una posible invasión terrestre de Gaza.



"La defensa israelí tomará las decisiones que deba según su liderazgo político. Tomará las decisiones sobre qué hacer, cuándo lo hará y cómo lo hará", afirmó en una rueda de prensa virtual con medios de comunicación internacionales.



Kirby respondió así a las publicaciones aparecidas en medios estadounidenses que afirman, con base en fuentes del Gobierno de Joe Biden, que la Administración aconsejó a Israel que retrase una invasión terrestre de Gaza con la esperanza de ganar tiempo para las negociaciones sobre rehenes.



El diario The New York Times sostiene que los funcionarios estadounidenses también quieren más tiempo para prepararse para los ataques a los intereses estadounidenses en la región por parte de grupos respaldados por Irán, que, según los funcionarios, probablemente se intensificarán una vez que Israel mueva sus fuerzas completamente a Gaza.





Kirby no reconoció por tanto esta presunta petición hecha a Israel aunque sí dijo que desde el estallido del conflicto el pasado 7 de octubre están hablando con Israel sobre las consecuencias que traería una entrada a pie en el campo de batalla y "lo que eso significaría".



"No voy a adelantarme a los israelíes y lo que hagan o dejen de hacer porque sería completamente inapropiado. Pero, por supuesto, les estamos hablando sobre todo tipo de consecuencias (...) y continuaremos haciéndolo", afirmó.



Kirby se refirió además a la decisión tomada por Hamás de liberar a dos ciudadanas estadounidenses el pasado viernes y dijo que "cuanto menos se hable del esfuerzo por sacar a los rehenes, mayores serán las posibilidades" de sacarlos.



"Me resistiría a poner en el dominio público cualquier cosa que pueda dificultarnos hacer esto en el futuro. Entonces, todo lo que puedo decirles es que continuamos consultando y conversando con socios en la región para tratar de sacar a más rehenes", afirmó.



Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, decidieron el pasado viernes liberar a dos ciudadanas estadounidenses que se encontraban en Israel visitando a unos familiares, Judith y Natalie Raanan, madre e hija.



La liberación se llevó a cabo tras la mediación de Catar y Estados Unidos asegura que desconoce por qué fueron liberadas ellas y no alguno de los otros rehenes que permanecen en manos de Hamás.



Se desconoce el número exacto de rehenes con pasaporte estadounidense en manos de los islamistas en Gaza. Actualmente hay 13 estadounidenses desaparecidos y una treintena de muertos tras el ataque que dejó más de 1.400 muertos en suelo israelí.



El grupo islamista palestino secuestró además a 250 rehenes -200 que dice que están en sus manos y 50 en poder de otras milicias palestinas-, aunque el Ejército israelí ha rebajado ese número a 203.