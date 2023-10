La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el oficialismo, denunció este martes que las primarias celebradas por la oposición el pasado domingo fueron un fraude por varias razones, entre las que mencionó la supuesta alteración al alza en el número de votos emitidos.



El presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que solo 598.350 personas votaron en esta elección, menos de la mitad del total de participación informado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) en segundo boletín, de 1.591.504 sufragios, basado en el 64,88 % de las actas escrutadas.



Se trata de un "fraude descomunal", remarcó Rodríguez, tras indicar que la capacidad instalada de la CNP para estos comicios, con 3.010 centros, le permitía reunir un máximo de 860.000 votos y, además, según las mediciones oficialistas, hubo "afluencia baja" y casi "desértica" en "cerca del 70 %" de los puntos habilitados.





"Es imposible esa barbaridad (la proyección de que cerca de 2,5 millones de venezolanos votaron en las internas) no hay manera de sostener eso, no hay forma de sostener ese número", insistió.



Entre las irregularidades denunciadas por Rodríguez está que el candidato Carlos Prosperi, que objetó las primarias, no pudo votar, algo desmentido por el propio exdiputado a través de la red social X (antes Twitter), donde compartió un video que muestra el momento en que depositó su papeleta.



Asimismo, señaló que la CNP se contradecía al informar una cantidad distinta de mesas instaladas según los dos boletines de resultados emitidos hasta ahora, los cuales, sin embargo, no contienen esos datos.



Rodríguez, también jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con la oposición, anunció que solicitará "de inmediato" una reunión con la comisión de verificación de los acuerdos suscritos en Barbados la semana pasada, pues cree que se violentaron con la jornada del domingo que, repitió, "no fue una elección".



La exdiputada María Corina Machado ganó estas votaciones con casi 1,5 millones de votos, el 92,56 % del total, a falta de un 35,12 % de las actas por escrutar.



Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 y extendida hasta 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos que la sanción le sea levantada.