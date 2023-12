López Obrador celebra la "normalización" política en Guatemala en conversación con Biden

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, la normalización de la situación política en Guatemala, con la expectativa de que las autoridades permitan la investidura del jefe del Estado electo, Bernardo Arévalo.



“Celebramos mucho el que ya se está normalizando la situación en Guatemala, porque la inestabilidad en Guatemala se había originado por cierta oposición a quien ganó la elección, Bernardo Arévalo, que ganó por voluntad del pueblo de Guatemala con amplio margen", declaró López Obrador este viernes en su conferencia diaria.



El gobernante mexicano abordó el tema en su llamada del jueves con Biden, con quien trató la actual ola migratoria que satura la frontera de México con Estados Unidos, por lo que espera que el alivio de la crisis política en Guatemala reduzca el flujo de migrantes.



"Siempre hay intereses que se oponen a la democracia o que les gusta la democracia a su manera, a modo. Afortunadamente, por el diálogo, pienso, ya se está normalizando la situación política en Guatemala, lo celebro mucho por nuestro pueblo hermano de Guatemala", agregó López Obrador.

Arévalo, de 64 años, de la agrupación política progresista Semilla, resultó electo el 20 de agosto pasado, pero desde entonces, la Fiscalía ha intentado revertir el triunfo del político, quien advirtió el 1 de septiembre de que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, organizaba un "golpe de Estado" en su contra junto a "otros actores corruptos".



El presidente electo afirmó el lunes "no tener ninguna duda" de que el 14 de enero próximo asumirá el poder después de que, la semana pasada, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala aseguró que las autoridades electas deben tomar posesión en enero, como lo establece la ley.



En este sentido, López Obrador reveló que recibió una invitación del actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para acudir a la toma de posesión de Arévalo.



"Agradezco al presidente Giammattei porque me envió la invitación formal y eso lo entendí como que las cosas van mejorando, me envió, se lo agradezco mucho, una invitación para que yo asista al acto de toma de posesión del nuevo presidente, Bernardo Arévalo, que es un muy buen ciudadano y va a ser un buen presidente", aseguró.



"Entonces va a ser el día 14 de enero, estoy viendo, sí me gustaría ir por esta circunstancia tan especial, sería el celebrar que a pesar de las diferencias se pusieron de acuerdo, optan por la reconciliación, la vía legal, pacífica y se pone por delante al pueblo”, agregó.