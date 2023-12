El Partido Republicano de Colorado interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la descalificación del expresidente Donald Trump, actual precandidato a la Casa Blanca, de las elecciones en ese estado.



En un fallo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Colorado dijo que Trump es inelegible para el cargo de presidente por haber participado en una "insurrección" en los hechos del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.



Los magistrados apelaron a la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1868, después de la guerra civil, para evitar que personas asociadas con los alzados sureños de la Confederación pudiesen llegar al poder.

La sorprendente decisión expulsaba a Trump de las primarias a la Casa Blanca del Partido Republicano, que están convocadas para el próximo 5 de marzo, una fecha clave en el calendario ya que se trata del conocido supermartes, con una quincena de estados llamados a las urnas, y que podría definir la contienda.



El recurso interpuesto por los republicanos ante el Alto Tribunal estadounidense deja automáticamente en suspenso la decisión de Colorado, por lo que Trump, de momento, sí estará en la papeleta electoral del próximo 5 de marzo.





Se espera que la campaña de Trump presente en los próximos días un segundo recurso en paralelo al de los republicanos en Colorado.



Los magistrados del Tribunal Supremo tienen que dirimir ahora la cuestión, que tiene un impacto nacional ya que debe fallar sobre si la Enmienda 14 aplica o no al caso de Trump y, por lo tanto, si puede presentarse o no a las elecciones presidenciales.



En el recurso se argumenta que "el Partido Republicano ha sido perjudicado de manera irreparable por la decisión. El estado ha interferido en las elecciones primarias al restringir sin justificación la capacidad del partido para seleccionar a sus candidatos".



En un comunicado, los abogados que representan a los republicanos urgieron al Supremo a una rápida resolución de la cuestión: "Hay una avalancha de casos similares que se están presentando en todo el país, por lo que la revisión definitiva y pronta del Tribunal Supremo en este asunto es esencial".



Precisamente este miércoles, el Tribunal Supremo de Michigan no quiso intervenir en un caso parecido, permitiendo a Trump presentarse a los comicios en ese estado.



Estas sentencias, de momento, solo afectan a Colorado y Michigan, ya que en el sistema federal estadounidense cada estado -y no la nación- es responsable de organizar los comicios. Los tribunales en Montana también rechazaron un caso parecido.



Lo que falle el Tribunal Supremo al respecto deberá aplicarse a todo el país. Seis de los nueve integrantes del Alto Tribunal son considerados conservadores, tres de ellos nominados por el propio Trump durante su mandato.