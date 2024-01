Panamá se mantiene como líder de la flota mercante mundial con 8.540 buques abanderados

Equipo de Periodistas

Panamá se mantiene como líder de la flota mercante mundial con un total de 8.540 buques abanderados y 251,1 millones de tonelaje de registro bruto (TRB), lo que supone el 16 % del mercado marítimo internacional, informaron este lunes las autoridades.



La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ofreció esas cifras citando datos de la plataforma internacional IHS Markit y del más reciente reporte denominado World Fleet Monitor de la plataforma Clarksons Research.



El Registro de Buques de Panamá tuvo un crecimiento neto de 83 naves en el 2023, que representaron 7,2 millones de TRB y mantuvo una retención del 29 %, de acuerdo con la base de datos de la AMP, indicó este organismo en un comunicado de prensa.



El 56,7 % de las naves que ingresaron en el registro panameño en el 2023 tienen menos de 15 años de construidos, con un promedio de edad de 4 años, indicó la autoridad marítima.

En 2023, la AMP canceló "de forma oficiosa" 161 naves, que representaban 1,2 millones de TRB y una edad de 17 años, 78 de ellas relacionadas con temas de pesca no declarada y no reglamentada.



El registro panameño nació en 1925 y lleva liderando el mercado desde la década de 1990. Reporta a las arcas públicas unos ingresos directos o indirectos de entre 125 y 150 millones de dólares al año.



Se trata de un registro abierto, lo que significa que no exige a los propietarios de los barcos tener nacionalidad ni residencia panameñas.