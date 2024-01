Bukele dice que "no es soplar y hacer botellas" en momentos de ola de violencia en Ecuador

Equipo de Periodistas

Enero 10, 2024 11:27 AM

El presidente salvadoreño y candidato a la reelección inmediata por el partido Nuevas Ideas (NI), Nayib Bukele, señaló que "no es soplar y hacer botellas" en momentos en que en Ecuador se encuentra en un estado de excepción y en "conflicto armado interno" declarado por el mandatario, Daniel Noboa.



Bukele publicó su escrito en la red social X (antes Twitter) en supuesta referencia a la ola de violencia que se ha registrado en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador, aunque el aspirante a la reelección inmediata -prohibida por la Constitución- no ha emitido una reacción directa sobre la situación que vive la nación sudamericana.



El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto en el que se declara la existencia de un conflicto armado interno a nivel nacional y ordena a las fuerzas militares actuar para desmantelar veintidós grupos del crimen organizado transnacional a los que ha declarado organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.



Ecuador entró desde el lunes en un estado de excepción por sesenta días que incluye un toque de queda durante la noche y madrugada.



Bukele aseguró en noviembre de 2022, en un mensaje en la red social X, que "el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica" y que "aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada".



"Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones", agregó en esa ocasión.



El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde marzo de 2022, decretado tras una escalada de homicidios atribuido a las pandillas o maras y cuyo fin es combatir a estos grupos criminales, también llamados terroristas.



Bajo esta medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno de Bukele, han sido detenidos más de 75.100 personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.



En el contexto de este régimen, se construyó en el país centroamericano el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), catalogado por Bukele como la cárcel "más grande de Latinoamérica".



Por suparte, Daniel Noboa confirmó el pasado 4 de enero que la próxima semana se colocará la primera piedra para la construcción de las cárceles que ofreció en campaña electoral y apuntó que serán similares a las de México y El Salvador.



"Son cárceles que van a estar listas en diez a once meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía, bajo el mismo diseño, que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador", indicó en una entrevista radial retransmitida por la Presidencia.



Para todos los "Bukele lovers", dijo en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es una cárcel "igualita, igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, pueden ir, cometan un crimen", señaló en son de broma en medio de risas de los entrevistadores.