Equipo de Periodistas

Marzo 06, 2024 07:37 AM

La viuda del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, Yulia, animó este miércoles a los rusos a votar contra el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales del 17 de marzo.



"Hay que acudir a los colegios el mismo día y a la misma hora, el 17 de marzo a mediodía", dijo Yulia en un mensaje publicado en redes sociales.



Naválnaya apoyó de esa manera una iniciativa publicitada previamente por su marido, fallecido súbitamente en una prisión ártica el 16 de febrero.



La viuda del principal enemigo del Kremlin, quien prometió continuar su causa, precisó que los participantes en la acción pueden "votar a cualquier candidato salvo a Putin".





"También podéis estropear la papeleta. Podéis escribir con letras grandes Navalni", sugirió.



Entre otras opciones ofrecidas por Naválnaya está también la presencia física a las puertas del colegio electoral a mediodía del 17 marzo, el último día de las elecciones rusas que por primera vez en la historia se extenderán durante tres días.

"Si no veis sentido en votar, podéis acudir al colegio electoral, estar allí un rato, luego dar la vuelta y marcharse a casa", señaló.



Lo importante, agregó, es participar en esa acción.



"Es algo muy simple y seguro. No se puede prohibir y permitirá a millones de personas ver a personas con ideas afines y comprender que no estamos solos, que estamos rodeados de gente que está en contra de la guerra, la corrupción y la ilegalidad", aseguró.



Naválnaya agradeció a los decenas de miles de rusos que rindieron tributo a la memoria de su marido en sus funerales y los días posteriores y advirtió de que "nada ha acabado, mientras nos tengamos los unos a los otros" en un claro mensaje al Kremlin, al que acusa de estar detrás del asesinato del líder opositor.