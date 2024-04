Equipo de Periodistas

Abril 29, 2024 04:21 PM

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes reformar un artículo de la Constitución que permitiría reformas expeditas a la carta magna, vigente desde 1983, en la legislatura que toma posesión el miércoles y que mantiene la amplía mayoría del partido Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele.



La iniciativa, que deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa para que entre en vigor, fue aprobada sin estudio ni análisis previo por 66 votos del oficialismo y obtuvo 16 votos en contra de la oposición.



La redacción original del inciso segundo del artículo 248 establece que la única forma de modificar la Constitución es mediante la aprobación en una legislatura con mayoría simple y su ratificación con el voto de los dos tercios de los legisladores, es decir 56 parlamentarios.



La enmienda aprobada agrega que este proceso se podrá realizar en una misma legislatura con tres cuartas partes de los diputados electos (45 de 60).



El decreto aprobado justifica la reforma en la necesidad de "tener las herramientas necesarias para enfrentar las realidades sociales que demandan los salvadoreños ante los cambios constantes que el mundo enfrenta de manera veloz".





Añade que también serviría para enfrentar "cualquier evento que requiera la protección reforzada de la Constitución a los derechos fundamentales".



La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición VAMOS, criticó a los diputados del oficialismo y los acusó de estarse "autorrecetando poder" y de quitarle cualquier límite al poder".



"Debería darles vergüenza porque esto constituye una traición al pueblo", señaló Ortiz y agregó: "Nos rige el antojo y capricho de un grupo que está en el poder".



Ortiz recordó que existen resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establecen que las reformas a la Constitución deben darse antes de las elecciones legislativas, para dar la oportunidad a la población de respaldar o no las reformas mediante sus votos.



También acusó al oficialismo de ajustar la cantidad de votos necesarios para ratificar las reformas constitucionales al resultado obtenido en las elecciones de inicios de marzo.



La iniciativa fue presentada al Congreso por diputados del partido NI a menos de dos días de que esta legislatura termine su mandato.



La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), advirtió en la sesión del Congreso que este cambio buscaría "reformas exprés" a la Constitución.



"No es justo querer cambiar la reglas del juego a última hora", dijo la legisladora, quien manifestó su rechazo.



En la actual legislatura, Nuevas Ideas cuenta con 56 diputados de 84 y tiene el apoyo de 8 parlamentarios de formaciones políticas aliadas.



En el siguiente período el partido oficialista ocupará 54 puestos de 60 (tras la reducción del número de diputados en el Congreso), más dos diputados aliados.



En septiembre de 2020, el presidente Bukele designó a su vicepresidente, Félix Ulloa, para coordinar el estudio y propuesta de reforma a la Constitución.



Fue en septiembre de 2021 que Bukele recibió un anteproyecto para reformar más de 200 artículos de la Constitución, pero este documento no ha sido presentado, aún, ante el Congreso.