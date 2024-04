Trump no descarta la posibilidad de actos violentos según los resultados de las elecciones

Equipo de Periodistas

Abril 30, 2024 01:44 PM

El presumible candidato presidencial republicano Donald Trump no descarta la posibilidad de que se registren actos violentos si es que no gana en las elecciones generales de noviembre próximo, en las que se enfrentará al actual mandatario de EE.UU., el demócrata Joe Biden.



"Siempre depende de la imparcialidad de las elecciones", señaló el exmandatario (2017-2021) en una entrevista que concedió a la revista Time y que fue publicada este martes. "Si no ganamos, ya sabes, depende", agregó.



Trump sigue negando los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió contra Biden, tras señalar, sin aportar pruebas, que fueron amañadas.



Sus simpatizantes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando se certificaba la victoria del ahora gobernante demócrata, en un intento de insurrección por el que Trump enfrenta un juicio en el que es acusado de querer revertir los resultados de las elecciones, a la vez que varios de sus seguidores han sido condenados a prisión.



En la entrevista con la publicación, el virtual candidato republicano señaló que considera un perdón presidencial para todos los condenados por el asalto al Capitolio.



Respecto al aborto, Trump se mostró a favor de que sean los estados los que decidan si es que deben vigilar los casos de mujeres acusadas de haberse sometido a un aborto y si estas deben ser sujetas de condenas.



"Es irrelevante si estoy cómodo o no. Es totalmente irrelevante, porque los estados van a tomar esas decisiones", expresó Trump, quien en el pasado se ha jactado de haber designado durante su Gobierno a tres jueces conservadores en el Tribunal Supremo de EE.UU.



En junio de 2022, el Supremo estadounidense terminó con las protecciones federales establecidas en el caso de 'Roe vs. Wade' y que evitaba que los estados legislaran sobre el aborto, tras lo cual se produjo un efecto cascada en varios estados conservadores que limitaron la interrupción del embarazo.



En materia migratoria, el expresidente se mantuvo en la idea del uso de fuerza militar para combatir la inmigración en situación irregular y, en concreto, se refirió a la posibilidad de usar la Guardia Nacional en caso de que resulte electo para un segundo mandato.



A la pregunta de si estaba dispuesto a ignorar leyes federales que prohíben el uso de la fuerza militar contra civiles, Trump dijo que los indocumentados "no son civiles", son "personas que no están legalmente en nuestro país".