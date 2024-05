Equipo de Periodistas

Mayo 10, 2024 02:30 PM

El ciudadano peruano Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, aseguró este viernes que es "inocente", al ser trasladado desde su domicilio bajo arresto por conformar una red de tráfico de influencias.



El hermano de la jefa de Estado salió de su casa, ubicada en el distrito limeño de San Borja, conducido por la Policía Nacional a un vehículo, al cabo de un operativo de detención y allanamiento que duró casi siete horas por orden judicial.



"Niego absolutamente todo" y "soy inocente" fueron las únicas palabras que respondió Boluarte a los reporteros congregados en los exteriores de su vivienda en Lima. Policías trasladan a Nicanor Boluarte (c), hermano de la presidenta de Perú Dina Boluarte, durante su detención este viernes en Lima (Perú).



Otros familiares de Boluarte, que observaron su detención desde la calle, se quejaron del trato recibido por la Policía y le desearon "mucha fortaleza".



El Poder Judicial confirmó este viernes que ha dictado la detención preliminar, por diez días, contra Nicanor Boluarte, así como del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, y otras seis personas, a raíz de una investigación por organización criminal, después de cumplirse los presupuestos del Código Procesal Penal.



Agregó que la medida cautelar fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, asimismo, autorizó allanamiento y descerraje con fines de registros personales (incluyendo ambientes abiertos y cerrados), registros vehiculares e incautación.





Se imputa a los intervenidos los cargos de organización criminal y tráfico de influencias con la finalidad, presuntamente, de conseguir la designación de subprefectos (delegados del gobierno en las regiones) para financiar una red criminal y lograr la recolección de firmas para la inscripción de un partido político.



Antes de que Boluarte salga de su casa detenido por la Policía, la mandataria afirmó, durante una presentación pública, que no se distraerá "con asuntos menores" y mostró confianza en la Justicia de Perú.



"No nos vamos a distraer con asuntos menores, creemos en la Justicia del país, creemos en la razonabilidad de quienes administran la Justicia del país", dijo Boluarte al participar en un foro denominado Constitución Política, Democracia y Valores Institucionales y cuya intervención no estaba programada en su agenda.



Boluarte subrayó que, desde el Ejecutivo, seguirán defendiendo "la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y el orden constitucional" y que "sin descanso ni distracciones de ningún tipo" continuarán en el esfuerzo de "revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema" reportados el jueves.



En la víspera, el gobierno de Boluarte ordenó la desactivación de un equipo especial de policías que apoya la labor de los fiscales que investigan los casos de corrupción en el poder, una decisión que el Ministerio Público ha vinculado a la orden de detención de su hermano y por el cual evalúa la comisión de otros delitos.