Estados Unidos dona drones a El Salvador para vigilar los "cruces ilegales" de migrantes

Equipo de Periodistas

Mayo 18, 2024 10:55 AM

El Gobierno de Estados Unidos donó este viernes a El Salvador varias aeronaves no tripuladas o drones, que junto a los repuestos y las sesiones de entrenamiento están valorados en unos 4,5 millones de dólares, con el objetivo de vigilar los "cruces ilegales" de contrabandistas y migrantes irregulares.



"Estos avanzados sistemas de vigilancia serán empleados a lo largo de las regiones fronterizas para reforzar la seguridad de El Salvador contra el cruce ilegal de contrabando y migrantes", informó la Embajada de Estados Unidos en un comunicado tras la ceremonia oficial de entrega del material a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.



La donación consta de dos vehículos aéreos no tripulados (tipo Puma), sus dos aeronaves de respaldo; cuatro Raven, y cuatro aeronaves de respaldo, una donación que, según la nota, representa "un paso importante en la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y El Salvador para abordar los desafíos compartidos en materia de seguridad fronteriza y migración".



"En un mundo cada vez más globalizado, es evidente que las actividades ilícitas no se quedan dentro de las fronteras de un país específico y quiero reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas y la Fuerza de Tarea Sumpul por hacerle frente a esta amenaza", afirmó el embajador estadounidense William H. Duncan durante la entrega del equipo, según el comunicado.

Por su parte, el ministro de la Defensa salvadoreño, René Merino Monroy, destacó en el evento, de acuerdo con la nota, que “con la incorporación de estos vehículos aéreos no tripulados" a la Fuerza Armada de El Salvador mejorarán su "capacidad de respuesta (...) en los pasos fronterizos no habilitados”.



De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de enero de 2023, el 21,4 % de los salvadoreños "desearía migrar" a otro país, la mayoría por razones económicas.



El sondeo indica que el 60,5 % de este segmento de la población señaló que migraría para "mejorar la economía familiar", mientras que el 16,6 % por el desempleo.



De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), entre enero y febrero de 2024 Estados Unidos deportó a 2.432 salvadoreños.