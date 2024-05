Blinken defiende que ofrecer condolencias por la muerte de Raisí es algo "normal"

Equipo de Periodistas

Mayo 21, 2024 02:55 PM

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, defendió este martes que ofrecer condolencias por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisí, es algo "normal" en diplomacia y ello no altera la política de su país hacia la República Islámica.



El jefe de la diplomacia estadounidense respondió así durante una audiencia en el comité de Relaciones Exteriores del Senado en la que fue criticado por el senador republicano John Barrasso por un comunicado del Departamento de Estado que el lunes ofreció "condolencias oficiales" por la muerte de Raisí.



"Expresamos nuestras condolencias oficiales como lo hemos hecho cuando otros países, adversarios, enemigos o no, han perdido a sus líderes. Eso no cambia nada sobre el hecho de que el señor Raisí estuvo involucrado en la represión a su propio pueblo durante muchos años ni cambia nuestra política", dijo Blinken.



El secretario de Estado agregó que Estados Unidos lo ha hecho "muchas veces", a lo largo de diferentes Administraciones, y que forma parte de "lo normal".



Blinken no convenció a Barrasso, quien opinó que la Administración de Joe Biden cometió un "terrible error" al dar el pésame por la muerte de Raisí, a quien el senador calificó como "el carnicero de Teherán" por su responsabilidad en la ejecución de disidentes políticos cuando era juez.



Previamente, cuestionado por el también senador republicano Tim Scott, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno de Biden no ha levantado "ni una sola sanción" contra Irán y aseguró que la República Islámica no ha tenido acceso todavía a los 6.000 millones de dólares de fondos iraníes que fueron desbloqueados el año pasado en un intercambio de presos con Estados Unidos.



Irán comenzó este martes las ceremonias funerarias por el presidente Ebrahim Raisí y el ministro de Exteriores Hosein Amir Abdolahian, fallecidos el domingo en un accidente de helicóptero junto con otras siete personas, que se prolongarán durante varios días.