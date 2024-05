Donald Trump dará un mitin en el Bronx con el apoyo de partidarios latinos

Equipo de Periodistas

Mayo 22, 2024 03:55 PM

El expresidente y candidato republicano a las próximas presidenciales Donald Trump dará el jueves un mitin en un parque del condado del Bronx donde contará con la ayuda de partidarios latinos, en un barrio que desde hace mucho tiene mayoría de esta población.



"La idea de visitar El Bronx fue de él (Trump) pero nosotros, un grupo de líderes latinos y negros, decidimos unirnos para ayudarlo y la estamos coordinando", dijo a EFE el reverendo y exsenador estatal Rubén Díaz.



De acuerdo con Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos, Trump es el único candidato a presidente que ha ido al sur de El Bronx, la zona más pobre del condado, toda una singularidad en una ciudad donde un 68 % de los electores vota demócrata.



"Trump le está demostrando respeto al sur de El Bronx", afirmó Díaz, y agregó que el expresidente (2017-2021), que busca retornar a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre, "no da por seguro el voto latino" como hacen los demócratas.





De acuerdo con el Fondo Educativo NALEO, un millón de latinos en Nueva York dejarán escuchar su voz en las urnas en noviembre, la proyección representa un alza del 12,4 % en comparación a la participación latina de 2020.



El activista latino sostuvo que bajo el gobierno de Trump los latinos y negros "tuvieron el nivel más alto de empleos", mientras que ahora, con administración demócrata en la ciudad y el estado, no se perciben los beneficios para sus convecinos.



Además, alabó a Trump por su 'mano dura' con la migración: "Cuando él era presidente tenía controlada la entrada de personas sin documentos, y no este desastre que creó Biden al abrir la frontera" a los inmigrantes; en contraste, los gobiernos demócratas "nos quitan la ayuda" (a los vecinos) para darla a los inmigrantes, dice.



El pasado mes, Trump también se presentó en Harlem, con un mensaje dirigido a los propietarios de bodegas, un sector dominado por dominicanos y que se han visto afectados por una ola creciente de robos y violencia. Dentro de su ronda, visitó la bodega Blue Moon, donde en 2022 el empleado dominicano José Alba apuñaló y mató a un hombre durante un aparente intento de asalto.



Pero no todos en el Bronx piensan como Díaz: miembros del Partido Demócrata y de las Familias Trabajadoras, activistas proinmigrantes y sindicatos han programado una protesta por la visita del candidato.



"Trump es la antítesis de lo que representa El Bronx", ha dicho la concejala de este condado, Amanda Séptimo.



Se espera que en las elecciones del 5 de noviembre 17,5 millones de latinos salgan a votar a nivel nacional, un incremento de 6,5 % al compararlo con la participación latina de 2020.



Se espera que más de uno de cada diez votantes este año será latino, según el Fondo Educativo NALEO.