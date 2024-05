Trump es abucheado al tratar de conquistar a los miembros del Partido Libertario

Equipo de Periodistas

Mayo 26, 2024 09:00 AM

El expresidente Donald Trump (2017-2021) no tuvo este sábado una tarea fácil para atraer el apoyo de los asistentes a la Conferencia Nacional del Partido Libertario, que lo abuchearon por momentos y no dejaron que el republicano se luciera en su discurso.



El previsible candidato republicano se enfrentó a un público al que no está acostumbrado y que lo recibió con gritos de rechazo en su discurso en el Washington Hilton, en la capital de EE.UU.



Para Trump, los votos de los libertarios pueden representar la diferencia en estados clave, a pesar de que no representan un porcentaje considerable en la votación a nivel nacional.



La tensa situación escaló cuando el exmandatario dijo que el Partido Libertario debería nominarlo como candidato para presidente, lo que provocó nuevamente gritos de rechazos y mínimos aplausos.

Ante la poca aceptación de la propuesta el republicano desafió al público: “Si quieres perder, no lo hagan (no voten por mi). Sigan recibiendo el tres por ciento cada cuatro años”, refiriéndose al porcentaje promedio que reciben los candidatos presidenciales de ese partido.



El candidato del Partido Libertario en 2016, Gary Johnson, obtuvo el 3% del voto nacional, y en 2020 Jo Jorgensen obtuvo un poco más del 1%. Sin embargo, esos pocos votos podrían hacer una diferencia para Trump en estados clave y darle el boleto ganador.



Por eso, Trump siguió con su discurso de 30 minutos en donde agradeció a los asistentes por ser importantes “defensores de la libertad”.



Desde el inicio del discurso, Trump se llamó a sí mismo libertario y aseguró que sería un "verdadero amigo” de este partido si llega a la Casa Blanca".



También, se comprometió a poner a libertarios en su gabinete y en puestos de alto nivel si el partido lo respaldaba.



La respuesta del público siguió siendo una mezcla de abucheos y aplausos hasta que Trump prometió conmutar las sentencias de personajes como Ross Ulbricht, condenado a cadena perpetua por operar un mercado web ilegal denominado Silk Road, el momento de mayor apoyo a su discurso.



El republicano dijo que también liberaría a los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero si es elegido.



Trump también arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al que llamó el peor presidente de EE.UU. y lo criticó por no estar presente en esa convención.



Además, cargó contra el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) y el FBI y prometió que despediría a funcionarios de la agencia si es reelegido.



Esta semana, Trump abrió un nuevo campo de batalla contra las autoridades federales al asegurar que el DOJ autorizó "fuerza letal" contra él en la redada a su mansión de Mar-a-Lago (Florida), por lo que la Fiscalía ha pedido a la corte una orden de mordaza contra él.



Trump habló del tema este sábado y afirmó que ha recibido injustas órdenes de silencio, un tema con el que intentó llegar a los libertarios, que priorizan los gobiernos pequeños y las libertades individuales.



Los libertarios elegirán el domingo a su candidato a la Casa Blanca. Además de Trump, el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., pronunció su propio discurso en la convención libertaria el viernes en busca del apoyo de este partido.



La campaña del presidente Joe Biden no dejó pasar el momento. Su portavoz, Kevin Muñoz, dijo en un comunicado que “Trump dice que su Partido Republicano es el partido de la libertad, pero dígaselo a las mujeres a quienes les han quitado la libertad de tomar sus propias decisiones sobre atención médica y sus embarazos”.



“La libertad no es gratis en el Partido Republicano de Trump y este fin de semana será solo un recordatorio más de ello”, agregó el vocero demócrata.