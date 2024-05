Venezuela anula la invitación a la UE para el envío de una misión de observación electoral

Equipo de Periodistas

Mayo 28, 2024 04:29 PM

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anuló la invitación a la Unión Europea (UE) para el envío de una misión de observación para las presidenciales del 28 de julio, debido a la ratificación de sanciones del bloque comunitario a miembros del Gobierno y el partido oficialista, informó este martes el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso.



"El Poder Electoral revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la UE para que participe a través de una misión de veeduría", señaló Amoroso, a dos meses de las elecciones y poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, solicitara dicha anulación.



El CNE tomó esta decisión "basados" en el ejercicio de su "soberanía", y atendiendo al "incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo (por las sanciones), afectando a la salud de niños y ancianos", dijo el presidente del ente, pese a que las medidas aplicadas por la UE son estrictamente personales, por lo que no afectan a empresas estatales ni bienes públicos venezolanos que perjudiquen a la ciudadanía.





No obstante, insistió en que las sanciones impiden "el acceso a medicinas y alimentos, igualmente afecta la educación, el deporte, la economía, restringiendo a los empresarios, la adquisición de materias primas e insumos que es necesaria y que necesita la industria nacional, limitando además el ejercicio y el principio de libertad económica y su contribución al desarrollo de la nación".



Las sanciones -reiteró Amoroso- generaron "la pérdida de 125.000 millones de dólares que, sin duda alguna, estarían destinados a la inversión social", una afirmación que, en ningún caso, implica a la UE, que no aplicó medidas económicas al país, sino a particulares, entre ellos el propio presidente del CNE, que rechazó recientemente el levantamiento de sus restricciones.



"Desde el CNE exigimos a la UE que proceda al levantamiento total de las sanciones coercitivas unilaterales y genocidas impuestas a nuestro pueblo y cese su posición hostil contra Venezuela", insistió.



A su juicio, sería "inmoral" permitir la participación de la UE "conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela", pese a que Venezuela sí aceptó una misión de observación de los 27 en las elecciones regionales de 2021, cuando existían las mismas medidas.



La decisión -dijo- "se le va a hacer llegar inmediatamente a la UE para que entiendan que no son personas gratas para venir a este país mientras se mantengan las sanciones genocidas".