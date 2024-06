Equipo de Periodistas

Junio 02, 2024 01:37 PM

El 12,41 % de los más de 170.000 centros de votación previstos en México aún no habían abierto este domingo a las 12.00 horas (18.00 GMT) cuatro horas después del comienzo de las elecciones, informó la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.



La titular del organismo autónomo no detalló las razones del retraso, pero afirmó que los 149.059 puntos electorales que han abierto rebasan ya los comicios anteriores a esta hora.



“Estas cifras superan lo reportado en los procesos de 2018 y 2021 a esta misma hora, garantizando así que cada ciudadana y ciudadano tengan la oportunidad de participar en la jornada", sostuvo en el primer mensaje que transmite este día en cadena nacional.



El INE reconoció el sábado que no instalaría 222 mesas de votación por problemas de seguridad o conflictos sociales, lo que afectará a más de 120.000 votantes, en particular en los estados de Chiapas, con 108 centros, y Michoacán, con 84.





Las preocupaciones por la violencia crecen porque el Gobierno mexicano reconoce el asesinato de 22 aspirantes, mientras organizaciones independientes contabilizan más, como la consultora Integralia, que ha documentado 34 y más de 250 homicidios políticos al considerar también a actuales funcionarios, asesores y familiares.



Horas antes del comienzo de la elección, asesinaron a balazos Israel Delgado Vega, candidato del oficialismo a síndico del municipio de Cuitzeo, en Michoacán, estado del occidente del país.



Pero la titular del INE afirmó que "la jornada electoral se está desarrollando de manera ordenada y sin incidentes mayores".



"Los pequeños contratiempos que se han presentado están siendo atendidos oportuna y expeditamente”, expresó.



Para un operativo especial de la jornada, las Fuerzas Armadas han desplegado a 27.245 efectivoos que se suman a los 233.543 que ya realizan tareas de seguridad pública.



México vive este domingo las elecciones más grandes de su historia, pues más de 98 millones de personas están llamadas renovar más de 20.000 cargos, como la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y nueve gobiernos estatales.



El electorado definirá a la persona que sucederá al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de entre la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.