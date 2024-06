Alcalde hondureño se declara en huelga de hambre por falta de transferencias del Gobierno

Equipo de Periodistas

Junio 03, 2024 03:54 PM

El alcalde de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, Roberto Contreras, se declaró este lunes en huelga de hambre para exigir el pago de transferencias municipales por 9,7 millones de dólares, mientras la Secretaría de Finanzas indicó que el dinero no se ha trasladado porque la cuenta está bloqueada.



"La paciencia tiene su límite y a nosotros los sampedranos ya nos rebasó (...), voy a permanecer aquí (frente a la sede de la Alcaldía) hasta que nos acrediten las transferencias", dijo Contreras a periodistas.



Señaló que el Gobierno le adeuda 240 millones de lempiras (9,7 millones de dólares) a la Alcaldía de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras.



Contreras permanece sentado en una silla frente a la Municipalidad, con una pancarta con el mensaje:"Señora presidenta estoy en huelga de hambre porque (la Secretaría de) Finanzas no nos paga las transferencias, nos deben 240 millones de lempiras (9,7 millones de dólares)".



"Desde que comenzó el Gobierno de Xiomara (Castro) no hemos recibido un lempira (moneda local) en concepto de transferencias y toda la documentación está en regla, queremos que paguen la transferencia a San Pedro Sula y esperamos que la presidenta gire instrucciones a sus ministros", enfatizó.



El alcalde opositor aseguró además que solo tomará agua de coco o limonada y que su protesta será "pacífica".



La Secretaría de Finanzas indicó que la Alcaldía de San Pedro Sula no ha recibido los recursos correspondientes a 2022, 2023 y 2024 por "la negligencia de su alcalde en liquidar las transferencias anteriores en tiempo y forma".



Además, por el bloqueo de la cuenta bancaria registrada ante el Sistema de Administración Financiera (Siafi), la demora en gestionar oportunamente un cambio de cuenta y por sentencias judiciales con carácter firme en su contra, señaló la institución hondureña en un mensaje en X.



La protesta de Contreras comenzó horas después de que el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras iniciara en la Municipalidad de San Pedro Sula una investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras para mejorar la red vial a empresas que estarían vinculadas con familiares del alcalde.



La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción y la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaron hoy "la inspección, solicitud y decomiso de información" en la Municipalidad de San Pedro Sula, indicó el Ministerio Público en un comunicado.



Señaló que el caso que investiga el Ministerio Público está relacionado con "denuncias sobre contratos otorgados por la Municipalidad a empresas constructoras supuestamente vinculadas con parientes del alcalde, así como con el contrato de recolección de basura, barrido de calles, corte y poda de parques y bulevares y manejo de desechos sólidos por parte de la empresa mercantil Sulambiente".